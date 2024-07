Виталік Бутерін захопився нововведенням у застосунку X: реакція Ілона Маска

Ілон Маск відреагував на коментар Віталіка Бутеріна щодо популярної ініціативи в застосунку X

Творець Ethereum Віталік Бутерін поділився своїм захопленням функцією “Нотатки спільноти” (Community Notes), інтегрованою в соціальну мережу X (колишній Twitter) власником застосунку, Ілоном Маском. Мільярдер, що займається інноваційними технологіями, відповів на твіт Бутеріна, який викликав бурхливу реакцію криптовалютної спільноти.

Community Notes — це ініціатива, яка перевіряє інформацію, що публікується на платформі X, в тому числі в мейнстрімних і нішевих ЗМІ. Активісти Community Notes також виправляють інформацію, яка, на їхню думку, є помилковою або фейковою, і публікують посилання на джерела, які вони вважають правдивими, або які спростовують дані, які вони коментують.

Нагадаємо, вперше цю функцію анонсували 2021 року. Тоді вона називалася Birdwatch. У листопаді 2022 року, після купівлі соціальної мережі мільярдером Ілоном Маском, її перейменували на Community Notes.

У травні 2023 року на тлі хвилі фейкових зображень адміністрація додала можливість перевірки автентичності зображень. При цьому залишати примітку міг тільки користувач із рейтингом вище 10.

Лідер Ethereum похвалив не лише Community Notes, а й ринки прогнозування, назвавши їх “двома флагманськими соціальними епістемічними технологіями” поточного десятиліття. Бутерін додав, що вони обидві “спрямовані на пошук істини, є демократичними, побудованими на відкритій участі спільноти, а не заздалегідь обраної еліти”.

Ілон Маск відповів на цей твіт, погодившись з оцінкою цих технологій, яку дав Бутерін. Він опублікував досить лаконічну відповідь “так”.

Prediction markets and Community Notes are becoming the two flagship social epistemic technologies of the 2020s.

Both truth-seeking and democratic, built around open public participation rather than pre-selected elites.

I want to see many more things like this.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) July 2, 2024