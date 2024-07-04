Виталік Бутерін захопився нововведенням у застосунку X: реакція Ілона Маска

Ілон Маск відреагував на коментар Віталіка Бутеріна щодо популярної ініціативи в застосунку X

Творець Ethereum Віталік Бутерін поділився своїм захопленням функцією “Нотатки спільноти” (Community Notes), інтегрованою в соціальну мережу X (колишній Twitter) власником застосунку, Ілоном Маском. Мільярдер, що займається інноваційними технологіями, відповів на твіт Бутеріна, який викликав бурхливу реакцію криптовалютної спільноти.

Community Notes — це ініціатива, яка перевіряє інформацію, що публікується на платформі X, в тому числі в мейнстрімних і нішевих ЗМІ. Активісти Community Notes також виправляють інформацію, яка, на їхню думку, є помилковою або фейковою, і публікують посилання на джерела, які вони вважають правдивими, або які спростовують дані, які вони коментують.

Нагадаємо, вперше цю функцію анонсували 2021 року. Тоді вона називалася Birdwatch. У листопаді 2022 року, після купівлі соціальної мережі мільярдером Ілоном Маском, її перейменували на Community Notes.

У травні 2023 року на тлі хвилі фейкових зображень адміністрація додала можливість перевірки автентичності зображень. При цьому залишати примітку міг тільки користувач із рейтингом вище 10.

Маск відреагував на похвалу Віталіка Бутеріна

Лідер Ethereum похвалив не лише Community Notes, а й ринки прогнозування, назвавши їх “двома флагманськими соціальними епістемічними технологіями” поточного десятиліття. Бутерін додав, що вони обидві “спрямовані на пошук істини, є демократичними, побудованими на відкритій участі спільноти, а не заздалегідь обраної еліти”.

Ілон Маск відповів на цей твіт, погодившись з оцінкою цих технологій, яку дав Бутерін. Він опублікував досить лаконічну відповідь “так”.

Prediction markets and Community Notes are becoming the two flagship social epistemic technologies of the 2020s. Both truth-seeking and democratic, built around open public participation rather than pre-selected elites. I want to see many more things like this. — vitalik.eth (@VitalikButerin) July 2, 2024

У 2023 році Бутерін опублікував статтю, в який вже висловився стосовно Community Notes. Тоді він написав:

“Найбільше в “Нотатках спільноти” мене цікавить те, що, не бувши криптопроєктом, вони, можливо, ближче за все втілюють криптоцінності, які ми спостерігаємо у світі мейнстриму. “Нотатки спільноти” не пишуться і не куруються якоюсь централізовано відібраною групою експертів; навпаки, писати їх і голосувати за них можуть усі охочі, а рішення про те, які нотатки будуть показані або не показані, ухвалюється винятково за алгоритмом з відкритим вихідним кодом. Алгоритм не ідеальний, але він напрочуд близький до того, щоб відповідати ідеалу нейтральності, яка заслуговує на довіру, і водночас надзвичайно корисний навіть у спірних умовах.”

Криптовалютна спільнота також жваво відреагувала на коментар Маска щодо заяви Бутеріна. Користувач X “Ƀitcoin Chris” запропонував додати винагородити в Community Notes у Dogecoin.

Ілон Маск назвав дату виходу Grok 2.0

У нещодавньому твіті Ілон Маск, який минулого року заснував ШІ-стартап xAI, а згодом створив чат-бота Grok, інтегрованого в X, назвав приблизну дату виходу великого оновлення — Grok 2.0.Маск визнав, що існує проблема навчання чат-ботів ШІ на даних з інших LLM (великих мовних моделей), і заявив, що Grok 2.0, коли він вийде, стане “гігантським поліпшенням в цьому напрямку”.

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За матеріалами vitalik.eth.limo, U.Today