Джордж Сорос оновив свій інвестиційний портфель

16.02.2026 12:10
Ольга Деркач

Джордж Сорос у своєму останньому квартальному звіті розкрив помітні зміни в інвестиційному портфелі

Джордж Сорос оновив свій інвестиційний портфель

Фото: wikipedia.org, freepik.com

Оновлення показує розворот у бік «ведмежих» ставок на енергетику, збільшення експозиції до штучного інтелекту та напівпровідників, а також повну відмову від позицій із плечем, пов’язаних із Китаєм, у IV кварталі 2025 року.

Розкриття даних від Soros Fund Management свідчить про один із найактивніших кварталів компанії за останній час: понад 50 нових позицій і суттєві перерозподіли між секторами.

Деталі оновлення вказують, що фонд відкрив пут-опціони, прив’язані до енергетичних акцій, приблизно на $415 млн, а також ще на $163 млн у схожих позиціях. Загалом нова «ведмежа» експозиція в енергетиці сягнула близько $580 млн.

Цей крок сигналізує обережність щодо перспектив акцій нафтогазового сектору, навіть попри те, що ширший ринок залишається волатильним.

Водночас компанія збільшила частку в кількох великих технологічних компаніях. Її позиція в Microsoft підскочила на 159% — до приблизно $127 млн, а вкладення в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company зросли на 157% — до близько $106 млн.

Позиція в Nvidia також збільшилася на 22% — до орієнтовно $124 млн, що підкреслює збереження ставки на виробників чипів, орієнтованих на ШІ.

Цікаве по темі: 3 акції, які можуть зрости у 10 разів до 2030 року

Портфель також показує додаткову «ставку на падіння» через пут-позицію в CoreWeave приблизно на $123 млн. Водночас помітно зросли вкладення у фінансові компанії та споживчі бренди.

Так, фонд збільшив частку в Ally Financial на 129% — до близько $76 млн, а позицію в Electronic Arts — на 290% — до приблизно $88 млн. Також були відкриті нові позиції в Broadcom та Tesla.

Ведмежі сигнали Сороса

З іншого боку, Soros Fund Management вийшла з кількох гучних позицій.

Компанія продала кол-опціони, прив’язані до китайських акцій, зокрема позиції, пов’язані з iShares China Large-Cap ETF та KraneShares CSI China Internet ETF, прибравши сукупну експозицію приблизно на $234 млн.

Також фонд повністю позбувся позицій в Aramark, KKR, Goldman Sachs і Booking, що означає рішуче скорочення присутності в окремих фінансових та сервісних компаніях.

Попри перебудову, у портфелі й надалі домінують кілька ключових позицій. Найбільшою залишається Amazon — приблизно на $545 млн. Далі йдуть Alphabet — близько $200 млн, Salesforce — майже $138 млн, а також TKO Group Holdings — приблизно $133 млн.

Джерело: Finbold.

