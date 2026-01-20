До Землі дійшов потужний радіаційний шторм: чим загрожує

У другій половині січня вчені зафіксували на Землі рідкісну подію: радіаційний шторм високого класу S4. Його спричинив потужний «залп» заряджених частинок із Сонця, що дістався околиць нашої планети. Такі епізоди трапляються нечасто: востаннє шторм подібної сили спостерігали понад 20 років тому

Що таке радіаційний шторм

Радіаційний шторм не варто плутати з магнітною бурею. Це інший тип космічної погоди, який виникає тоді, коли після сильного сонячного спалаху у бік Землі спрямовується потік високоенергетичних протонів. Вони летять майже зі швидкістю світла, тому досягають нашої планети швидше, ніж корональні викиди маси, які зазвичай і запускають «класичні» магнітні бурі.

За шкалою NOAA радіаційні шторми поділяють на п’ять рівнів — від S1 до S5. S4 належить до категорії серйозних і трапляється вкрай рідко. Під час цього випадку потік сонячних протонів перевищив 17 тисяч одиниць — один із найвищих показників за час сучасних спостережень. Рівень S5 формально існує у класифікації, але в умовах поблизу Землі його досі не реєстрували.

Чому це справді рідкість

Фахівці пояснюють: S4 — не «звична хвиля» сонячного циклу, а збіг двох факторів — дуже потужного спалаху та такого напрямку руху частинок, за якого вони фактично «влучають» у Землю. У NASA зазначають, що більшість подібних потоків або проходять повз, або значною мірою гасяться магнітосферою. Цього разу частина високоенергетичних протонів усе ж дісталася навколоземного простору — саме це й стало підставою оголосити шторм рівня S4.

Чим це може бути небезпечно

Для більшості людей на поверхні Землі прямої загрози немає: атмосфера разом із магнітним полем добре екранує нас від сонячних частинок. Натомість ризики зосереджені у техніці та професійних сферах.

Під час таких штормів можливі збої в роботі супутників, особливо навігаційних і телекомунікаційних. У полярних регіонах інколи спостерігаються тимчасові проблеми з радіозв’язком. Системи навігації, що залежать від супутникових сигналів, можуть давати похибки. Зростає радіаційне навантаження для екіпажів літаків, які літають на великих висотах, особливо на північних маршрутах. Також підвищуються ризики для астронавтів на орбіті.

Саме тому під час подій такого рівня оператори супутників і авіаційні служби переходять у режим підвищеної обережності. Востаннє подібний максимум фіксували у жовтні 2003 року.

Зв’язок із магнітними бурями

Радіаційний шторм може збігатися у часі з магнітною бурею або передувати їй, але це різні процеси. Магнітні бурі зазвичай виникають пізніше — коли до Землі доходить корональний викид маси та починає взаємодіяти з магнітосферою. За оцінками NOAA, найближчими днями геомагнітна обстановка може залишатися нестабільною, однак сильні магнітні бурі не є автоматичним продовженням радіаційного шторму.

Чи відчує це звичайна людина

На відміну від магнітних бур, радіаційні шторми майже не впливають на самопочуття людей безпосередньо. Вони не «вмикають» головний біль чи перепади тиску напряму — основні наслідки стосуються технологій, транспорту та роботи фахівців, а не побуту.

Водночас такі випадки нагадують, що Сонце входить у період підвищеної активності. Це означає, що у 2026 році епізоди геомагнітної нестабільності можуть траплятися частіше.

