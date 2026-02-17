close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

17.02.2026 17:10
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до КС «Придніпров’я» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 лютого 2026 року.

«Захід впливу застосовано, керуючись пунктом 16 частини другої статті 37, пунктом 11 частини другої статті 46, пунктом 6 частини першої статті 58, частиною третьою статті 59 Закону України “Про кредитні спілки” та зважаючи на встановлений факт невиконання КС “ПРИДНІПРОВ’Я” попереднього рішення Національного банку України», — йдеться у повідомленні.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з дня доведення його до відома КС «Придніпров’я».

Читайте також: Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ

Раніше ми також писали, що у січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум — НБУ

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ відкликав ліцензії двом небанкам 17.02.2026

НБУ відкликав ліцензії двом небанкам
Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ 17.02.2026

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові 13.02.2026

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові
У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026 13.02.2026

У НБУ розповіли, що відбувалося з інфляцією в Україні у січні 2026
НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній 12.02.2026

НБУ планує змінити деякі вимоги до фінкомпаній
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  19:00

Скільки ресурсних платежів сплатив бізнес у 2025 — YouControl

 Сьогодні  18:40

Найбільший обвал фондового ринку в історії неминучий — Кійосакі

 Сьогодні  18:10

lifecell підвищує ціни з 18 лютого: які тарифи здорожчають і кого це торкнеться

 Сьогодні  17:10

НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

 Сьогодні  16:40

Якою буде ціна Біткоїна 1 березня — прогноз

 Сьогодні  15:40

X Ілона Маска запустить торгівлю криптовалютами та акціями

 Сьогодні  14:40

Ця криптозима значно «здоровіша», ніж попередні — CIO Bitwise

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.