НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

Нацбанк України застосував до КС «Придніпров’я» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 лютого 2026 року.

«Захід впливу застосовано, керуючись пунктом 16 частини другої статті 37, пунктом 11 частини другої статті 46, пунктом 6 частини першої статті 58, частиною третьою статті 59 Закону України “Про кредитні спілки” та зважаючи на встановлений факт невиконання КС “ПРИДНІПРОВ’Я” попереднього рішення Національного банку України», — йдеться у повідомленні.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з дня доведення його до відома КС «Придніпров’я».

Раніше ми також писали, що у січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

