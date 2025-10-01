Україну накрила потужна магнітна буря: причини та наслідки

Останні декілька днів геомагнітне поле Землі сильно лихоманить. На Сонці зафіксували серію потужних спалахів, К-індекс піднявся до 7,3 бала з 9 можливих, а індекс Шумана вже місяць не покидає червону зону

Сьогодні, 1 жовтня 2025 року, згідно з даними сервісу прогнозу космічної погоди Meteoagent, спалахи на Сонці не припиняються. Показник геомагнітної активності Землі — Кp (K-index planetary) — залишається у червоній зон: наразі фіксується 6 балів, але, як ми можемо бачити, реальні дані ми зможемо отримати лише завтра, і зазвичай вони дещо вищі. Наприклад, вчора фіксувався К-індекс 6,8, але після оновлення даних маємо 7,3 бала.

Ба більше, весь вересень фіксується підвищений індекс Шумана (Schumann). Це показник глобальних електромагнітних резонансів, що виникають у порожнині між поверхнею Землі та іоносферою. Його іноді називають «пульсом планети». У нормальному стані він відносно стабільний, але під час сонячних спалахів, грозової активності чи змін в іоносфері цей показник може різко зростати.

Нагадаємо: коли Сонце вивільняє великі порції заряджених частинок — у наслідок сонячних спалахів або корональних викидів маси — ці частинки взаємодіють із магнітосферою Землі. Внаслідок цього виникають геомагнітні бурі — коливання у земному магнітному полі, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Як це впливає на людину?

Дослідницький інститут HeartMath у партнерстві з NASA, університетами та лікарями виявив, що зміни в геомагнітному полі можуть прямо впливати на вегетативну нервову систему людини. В експерименті, що тривав 5 місяців, учасники щодня фіксували варіабельність серцевого ритму (HRV) — один із ключових показників психофізіологічного стану.

Результат: під час інтенсивного сонячного вітру у людей знижувався показник HRV — що свідчить про стресову реакцію організму. Натомість космічні промені та резонанси Шумана, навпаки, корелювали з підвищеною парасимпатичною активністю — станом спокою та внутрішнього балансу.

«Ці результати підтверджують: організм людини чутливо реагує на зміни у навколишньому електромагнітному середовищі, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо», — зазначають автори дослідження.

Детальніше про це читайте у матеріалі.

Коли індекс геомагнітної активності перевищує 5 одиниць, наслідки відчутні у різних сферах:

Зв’язок і навігація : можливі збої у роботі GPS, супутникових систем та радіозв’язку.

: можливі збої у роботі GPS, супутникових систем та радіозв’язку. Енергетика : підвищується ризик аварій у електромережах через перевантаження трансформаторів.

: підвищується ризик аварій у електромережах через перевантаження трансформаторів. Авіація та космос : високий рівень радіації становить небезпеку для космонавтів та може впливати на обладнання на борту літаків.

: високий рівень радіації становить небезпеку для космонавтів та може впливати на обладнання на борту літаків. Люди: найбільше страждають метеочутливі. Серед поширених симптомів — головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску, безсоння, підвищена втомлюваність і дратівливість.

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Як захиститися від впливу

Повністю уникнути впливу електромагнітних коливань неможливо, але кілька простих кроків допоможуть зменшити навантаження на організм і легше пережити період підвищеної активності Сонця:

під час магнітних бурі намагайтеся більше відпочивати та уникати стресових ситуацій;

пийте достатньо води, адже зневоднення лише підсилює головний біль і втому;

обмежуйте час перед екранами, робіть невеликі перерви та додавайте більше руху;

частіше бувайте на свіжому повітрі та дотримуйтесь стабільного режиму сну.

Пік активності Сонця

NASA нагадує, що Сонце проходить 11-річні цикли активності, які визначаються кількістю плям на його поверхні. Після слабкого 24-го циклу (2008–2019) нинішній, 25-й, демонструє значно більше активності.

Дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, вказує, що це зростання може бути частиною довшого 22-річного циклу: Сонце нині «надолужує» дві загадкові декади спаду, а не входить у прогнозований період тиші.

З 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

«Це не вперше Сонце проходить через таємничі «спокійні періоди» перед різким посиленням активності, — пояснив Джасінські. — Довгострокові тенденції набагато менш передбачувані, і ми досі не до кінця їх розуміємо».

Коли магнітні бурі стихнуть?

Раніше ми писали про те, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

Пік поточного 25-го сонячного циклу, за даними NASA та NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень), припадає приблизно на середину 2025 року — орієнтовно на період з кінця 2024 до середини 2025. Саме тоді фіксується найбільша кількість сонячних плям, спалахів і, відповідно, магнітних бурь.

Після піку активність починає поступово спадати і входить у фазу спаду, яка триває кілька років. Якщо все йде за типовим сценарієм:

сонячна активність і магнітні бурі почнуть зменшуватися з другої половини 2025 року;

до 2026-2027 року активність значно знизиться, і ми увійдемо у так званий сонячний мінімум, який очікується близько 2030 року.

