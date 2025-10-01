close-btn
Україну накрила потужна магнітна буря: причини та наслідки

01.10.2025 17:30
Микола Деркач

Останні декілька днів геомагнітне поле Землі сильно лихоманить. На Сонці зафіксували серію потужних спалахів, К-індекс піднявся до 7,3 бала з 9 можливих, а індекс Шумана вже місяць не покидає червону зону

Фото: chatgpt.com

Сьогодні, 1 жовтня 2025 року, згідно з даними сервісу прогнозу космічної погоди Meteoagent, спалахи на Сонці не припиняються. Показник геомагнітної активності Землі — Кp (K-index planetary) — залишається у червоній зон: наразі фіксується 6 балів, але, як ми можемо бачити, реальні дані ми зможемо отримати лише завтра, і зазвичай вони дещо вищі. Наприклад, вчора фіксувався К-індекс 6,8, але після оновлення даних маємо 7,3 бала.

Ба більше, весь вересень фіксується підвищений індекс Шумана (Schumann). Це показник глобальних електромагнітних резонансів, що виникають у порожнині між поверхнею Землі та іоносферою. Його іноді називають «пульсом планети». У нормальному стані він відносно стабільний, але під час сонячних спалахів, грозової активності чи змін в іоносфері цей показник може різко зростати.

Нагадаємо: коли Сонце вивільняє великі порції заряджених частинок — у наслідок сонячних спалахів або корональних викидів маси — ці частинки взаємодіють із магнітосферою Землі. Внаслідок цього виникають геомагнітні бурі — коливання у земному магнітному полі, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

Як це впливає на людину?

Дослідницький інститут HeartMath у партнерстві з NASA, університетами та лікарями виявив, що зміни в геомагнітному полі можуть прямо впливати на вегетативну нервову систему людини. В експерименті, що тривав 5 місяців, учасники щодня фіксували варіабельність серцевого ритму (HRV) — один із ключових показників психофізіологічного стану.

Результат: під час інтенсивного сонячного вітру у людей знижувався показник HRV — що свідчить про стресову реакцію організму. Натомість космічні промені та резонанси Шумана, навпаки, корелювали з підвищеною парасимпатичною активністю — станом спокою та внутрішнього балансу.

«Ці результати підтверджують: організм людини чутливо реагує на зміни у навколишньому електромагнітному середовищі, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо», — зазначають автори дослідження.

Детальніше про це читайте у матеріалі.

Коли індекс геомагнітної активності перевищує 5 одиниць, наслідки відчутні у різних сферах:

  • Зв’язок і навігація: можливі збої у роботі GPS, супутникових систем та радіозв’язку.
  • Енергетика: підвищується ризик аварій у електромережах через перевантаження трансформаторів.
  • Авіація та космос: високий рівень радіації становить небезпеку для космонавтів та може впливати на обладнання на борту літаків.
  • Люди: найбільше страждають метеочутливі. Серед поширених симптомів — головний біль, запаморочення, стрибки артеріального тиску, безсоння, підвищена втомлюваність і дратівливість.

Читайте такожЩо таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Як захиститися від впливу

Повністю уникнути впливу електромагнітних коливань неможливо, але кілька простих кроків допоможуть зменшити навантаження на організм і легше пережити період підвищеної активності Сонця:

  • під час магнітних бурі намагайтеся більше відпочивати та уникати стресових ситуацій;
  • пийте достатньо води, адже зневоднення лише підсилює головний біль і втому;
  • обмежуйте час перед екранами, робіть невеликі перерви та додавайте більше руху;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі та дотримуйтесь стабільного режиму сну.

Пік активності Сонця

NASA нагадує, що Сонце проходить 11-річні цикли активності, які визначаються кількістю плям на його поверхні. Після слабкого 24-го циклу (2008–2019) нинішній, 25-й, демонструє значно більше активності.

Дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, вказує, що це зростання може бути частиною довшого 22-річного циклу: Сонце нині «надолужує» дві загадкові декади спаду, а не входить у прогнозований період тиші.

З 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

«Це не вперше Сонце проходить через таємничі «спокійні періоди» перед різким посиленням активності, — пояснив Джасінські. — Довгострокові тенденції набагато менш передбачувані, і ми досі не до кінця їх розуміємо».

Коли магнітні бурі стихнуть?

Раніше ми писали про те, коли закінчиться сезон магнітних бурь і знизиться сонячна активність.

Пік поточного 25-го сонячного циклу, за даними NASA та NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень), припадає приблизно на середину 2025 року — орієнтовно на період з кінця 2024 до середини 2025. Саме тоді фіксується найбільша кількість сонячних плям, спалахів і, відповідно, магнітних бурь.

Після піку активність починає поступово спадати і входить у фазу спаду, яка триває кілька років. Якщо все йде за типовим сценарієм:

  • сонячна активність і магнітні бурі почнуть зменшуватися з другої половини 2025 року;
  • до 2026-2027 року активність значно знизиться, і ми увійдемо у так званий сонячний мінімум, який очікується близько 2030 року.
Фото: www.swpc.noaa.gov

