Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на Великдень

07.04.2026 11:10
Ольга Деркач

Великодні свята традиційно впливають на графік роботи поштових операторів. Укрпошта та Нова пошта вже повідомили, як працюватимуть їхні відділення та доставка у святкові дні

Графік Укрпошти

Укрпошта змінить режим роботи безпосередньо у день Великодня. У неділю, 12 квітня, відділення по всій країні відкриються пізніше — з 12:00.

Водночас у інші дні святкового періоду компанія працюватиме без змін. У суботу та понеділок відділення працюватимуть за стандартним графіком.

Клієнтам радять заздалегідь перевіряти роботу конкретного відділення. Зробити це можна у застосунку Укрпошта 2.0 або на офіційному сайті компанії.

Графік Нової пошти

Нова пошта також запроваджує окремий режим роботи на Великдень, але без повного закриття відділень.

1 квітня, у суботу, компанія працюватиме за звичайним графіком вихідного дня.

У неділю, 12 квітня, відділення та адресна доставка працюватимуть у скороченому режимі — з 10:00 до 16:00. Це означає, що клієнти зможуть отримати та відправити посилки, але у межах обмеженого часу.

Цікаве по темі: Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

У понеділок, 13 квітня, Нова пошта повертається до стандартного графіка роботи без додаткових обмежень.

Що варто врахувати клієнтам

Попри те, що обидві компанії не припиняють роботу повністю, святкові зміни можуть вплинути на швидкість доставки та обробку відправлень.

Укрпошта фактично скорочує робочий день у неділю, відкриваючи відділення лише з обіду. Нова пошта, своєю чергою, працює протягом дня, але зменшує кількість робочих годин.

Це означає, що відправлення, оформлені напередодні або у святковий день, можуть оброблятися довше, ніж зазвичай.

Щоб уникнути затримок, клієнтам варто планувати відправлення заздалегідь та перевіряти графік роботи конкретних відділень перед візитом.

Святковий період не зупиняє роботу поштових операторів, але вимагає більш уважного планування як від бізнесу, так і від приватних клієнтів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

Джерела: Нова пошта, Укрпошта.

Новини по темі
MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок 06.04.2026

MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок
Нова пошта підвищує тарифи на доставку 06.04.2026

Нова пошта підвищує тарифи на доставку
Нова пошта хоче купити банк — Forbes 24.03.2026

Нова пошта хоче купити банк — Forbes
Нова пошта додала нову функцію у застосунок 12.03.2026

Нова пошта додала нову функцію у застосунок
Нова пошта вийшла на ринок США 18.02.2026

Нова пошта вийшла на ринок США
Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти 18.02.2026

Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

Вибір редакції
Всі
Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна
ТОП статей 03.04.2026

Visa та PSP Platon запустили в Україні Payment Passkey: що це за технологія та навіщо потрібна

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  14:30

Як змінилися міжнародні резерви України — НБУ

 Сьогодні  13:50

«Українські розподільні мережі» отримали нову наглядову раду

 Сьогодні  13:00

Втрата бронювання: що означає статус «оперативний резерв» у Резерв+

 Сьогодні  12:10

Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026

 Сьогодні  11:10

Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на Великдень

 Сьогодні  10:10

НБУ презентував нову пам’ятну монету

 06.04.2026  21:00

Люди вперше за понад 50 років побачили зворотний бік Місяця

 Всі новини
