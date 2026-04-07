Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на Великдень

Великодні свята традиційно впливають на графік роботи поштових операторів. Укрпошта та Нова пошта вже повідомили, як працюватимуть їхні відділення та доставка у святкові дні

Графік Укрпошти

Укрпошта змінить режим роботи безпосередньо у день Великодня. У неділю, 12 квітня, відділення по всій країні відкриються пізніше — з 12:00.

Водночас у інші дні святкового періоду компанія працюватиме без змін. У суботу та понеділок відділення працюватимуть за стандартним графіком.

Клієнтам радять заздалегідь перевіряти роботу конкретного відділення. Зробити це можна у застосунку Укрпошта 2.0 або на офіційному сайті компанії.

Графік Нової пошти

Нова пошта також запроваджує окремий режим роботи на Великдень, але без повного закриття відділень.

1 квітня, у суботу, компанія працюватиме за звичайним графіком вихідного дня.

У неділю, 12 квітня, відділення та адресна доставка працюватимуть у скороченому режимі — з 10:00 до 16:00. Це означає, що клієнти зможуть отримати та відправити посилки, але у межах обмеженого часу.

Цікаве по темі: Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

У понеділок, 13 квітня, Нова пошта повертається до стандартного графіка роботи без додаткових обмежень.

Що варто врахувати клієнтам

Попри те, що обидві компанії не припиняють роботу повністю, святкові зміни можуть вплинути на швидкість доставки та обробку відправлень.

Укрпошта фактично скорочує робочий день у неділю, відкриваючи відділення лише з обіду. Нова пошта, своєю чергою, працює протягом дня, але зменшує кількість робочих годин.

Це означає, що відправлення, оформлені напередодні або у святковий день, можуть оброблятися довше, ніж зазвичай.

Щоб уникнути затримок, клієнтам варто планувати відправлення заздалегідь та перевіряти графік роботи конкретних відділень перед візитом.

Святковий період не зупиняє роботу поштових операторів, але вимагає більш уважного планування як від бізнесу, так і від приватних клієнтів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як працює фінмоніторинг і чому банки блокують рахунки українців

Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

Джерела: Нова пошта, Укрпошта.