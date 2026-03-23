Скільки грошей на рахунках українців — звіт за березень 2026

Станом на 1 березня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 651,0 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 березня 2026 року:

вклади у національній валюті – 1083,0 млрд грн (+25,2 млрд грн за лютий 2026 року);

вклади в іноземній валюті – 568,0 млрд грн (+12,9 млрд грн за лютий 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,2%. Сума їх вкладів склала 184,7 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На 1 березня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 березня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.

