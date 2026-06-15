У кого зросте пенсія у липні

З 1 липня 2026 року окремі українські пенсіонери отримають підвищені виплати. Йдеться не про нову індексацію чи масштабний перерахунок, а про автоматичні вікові доплати, які призначаються після досягнення певного віку

Хто отримає надбавку

В Україні продовжує діяти система вікових доплат до пенсій. Розмір щомісячної надбавки залежить від віку пенсіонера:

громадянам від 70 до 74 років включно нараховується додатково 300 грн;

особам віком 75-79 років виплачують 456 грн;

українці від 80 років отримують найбільшу доплату — 570 грн.

Нарахування відбувається автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду для оформлення надбавки не потрібно.

Особливості нарахування

Сума доплати залежить від дати народження. Якщо людина досягає відповідного віку не з першого дня місяця, надбавку за цей місяць виплачують лише за фактичний період після дня народження. Повний розмір доплати пенсіонер почне отримувати вже з наступного місяця.

Як зазначає ТСН існує обмеження щодо розміру пенсії. Законодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Вікові надбавки не нараховують громадянам, якщо загальний розмір їхньої пенсії перевищує 10 340,35 грн. Таким чином, право на доплату мають лише ті пенсіонери, чиї виплати не перевищують встановлений поріг.

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Чому пенсії втрачають купівельну спроможність

Проблемою української пенсійної системи залишається швидке знецінення виплат після виходу на пенсію. Через інфляцію та відставання механізмів перерахунку реальна купівельна спроможність пенсії може суттєво скорочуватися вже протягом перших років після її призначення.

Однією з причин є формула розрахунку. Для визначення розміру пенсії використовується середня заробітна плата за попередні три роки. Через це базовий показник часто не відображає поточний рівень доходів та цін в економіці.

Наскільки українські пенсії відстають від міжнародних стандартів

У багатьох країнах орієнтиром вважається коефіцієнт заміщення на рівні щонайменше 40% від попередньої заробітної плати. Саме такий рівень дозволяє людині після завершення трудової діяльності зберігати звичний рівень життя.

В Україні навіть за наявності тривалого офіційного стажу та зарплати вище середньої цей показник залишається значно нижчим. За оцінками експертів, у багатьох випадках пенсія компенсує лише близько 29% колишнього заробітку.

Таким чином, липневе підвищення стосуватиметься лише окремих категорій пенсіонерів, які досягли відповідного віку. Водночас системні проблеми пенсійного забезпечення залишаються актуальними, а питання подальшої реформи пенсійної системи й надалі залишається відкритим.

Раніше PaySpace Magazine писав, що у Раді готують масштабну пенсійну реформу. Остаточний варіант пенсійної реформи можуть представити вже за місяць. Серед ключових пропозицій — накопичувальна система, перегляд формули нарахування пенсій та скасування спецпенсій.

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Джерело: На пенсії.