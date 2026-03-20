До бюджету надійшло понад 100 млрд грн ПДФО

20.03.2026 17:40
Ольга Деркач

У січні–лютому 2026 року до державного бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 14,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 88,5 млрд грн

Найбільший внесок традиційно забезпечила столиця — 24,4 млрд грн. Серед регіонів високі показники також продемонстрували Дніпропетровська область із 9,9 млрд грн, Львівська — 6,9 млрд грн та Київська — 6,2 млрд грн.

Зростання надходжень свідчить про стабільну динаміку ринку праці та поступове збільшення фонду оплати праці, який є ключовою базою для нарахування ПДФО.

Податкова соціальна пільга: хто може скористатися

Окремим категоріям громадян доступна податкова соціальна пільга, яка дозволяє зменшити базу оподаткування ПДФО із заробітної плати.

Пільга у розмірі 150% прожиткового мінімуму надається, зокрема, одиноким батькам, опікунам, платникам, які утримують дітей з інвалідністю, а також особам з інвалідністю I або II групи.

Підвищена пільга — 200% прожиткового мінімуму — передбачена для осіб з інвалідністю I або II групи з числа учасників бойових дій за межами України після Другої світової війни.

Умови отримання пільги

Пільга застосовується виключно до доходів у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї виплат і може бути використана лише за одним місцем роботи.

Важливою умовою є рівень доходу: він не повинен перевищувати встановлений граничний показник, який визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1 січня, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.

Для оформлення пільги працівник має подати роботодавцю відповідну заяву та підтвердні документи — зокрема довідку МСЕК, пенсійне посвідчення або документи, що підтверджують статус дитини з інвалідністю.

Пільга застосовується безпосередньо під час нарахування зарплати, тому своєчасне подання документів є критично важливим для її отримання.

Джерело: Державна податкова служба України.

