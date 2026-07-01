З 1 липня українці по-новому сплачуватимуть військовий збір

З 1 липня 2026 року змінюється порядок зарахування надходжень від військового збору. Відтепер сплачені кошти надходитимуть безпосередньо до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України

У зв’язку з цим Державна казначейська служба України відкриває нові бюджетні рахунки для сплати військового збору — за кодами класифікації доходів бюджету 11011000, 11011001, 11011600, 11011700 та 11011800.

Платникам рекомендують перед здійсненням платежів перевірити актуальні реквізити рахунків в Електронному кабінеті або на вебпорталі ДПС.

Нагадаємо, що у квітні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який продовжує дію військового збору ще на три роки після завершення воєнного стану. Закон закріпив чинні ставки: для фізичних осіб — 5% від доходу, для військовослужбовців та працівників сектору безпеки й оборони — 1,5% від грошового забезпечення, для ФОП 1-2-4 груп — 10% від мінімальної зарплати щомісяця.

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Зміни передбачені Законом України від 10 червня 2026 року № 4908-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони». Документ встановлює пряму прив’язку надходжень від військового збору до фінансування виплат особовому складу ЗСУ.

Зауважимо, що за перші п’ять місяців 2026 року надходження від військового збору вже становили понад 60 млрд грн — на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такий ріст свідчить про стабільну та відповідальну сплату збору платниками попри воєнний стан.

Нагадаємо, що Король Великої Британії Чарльз III вперше в сучасній історії британської монархії оприлюднив суму своїх особистих податкових платежів. Разом із ним інформацію про сплачені податки розкрив і принц Вільям. Цей крок став частиною політики підвищення прозорості фінансів королівської родини.

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Джерело: ДПС України.