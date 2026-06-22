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ДПС запустить ШІ-агента в Електронному кабінеті платника податків

22.06.2026 19:30
Ольга Деркач

В Україні до кінця 2026 року планують запустити оновлений Електронний кабінет платника податків. Головною інновацією стане інтеграція штучного інтелекту — спеціального AI-агента

ДПС запустить ШІ-агента в Електронному кабінеті платника податків

Фото: magnific.com/freepik

Про це розповіла виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтервʼю РБК-Україна.

За її словами, відомство спільно з партнерами з Фонду Східна Європа завершує функціональний аудит кабінету. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок коштів Швейцарської Конфедерації та програми EU4PFM.

Подібні ШІ-сервіси держава вже впроваджує і в інших напрямках: у застосунку «Дія» нещодавно запустили внутрішнє тестування ШІ-асистента, через який вже найближчим часом можна буде оформити першу послугу — довідку про доходи.

Головне завдання ШІ-агента — спростити взаємодію громадян та бізнесу з державою. AI-агент діятиме як навігатор у системі.

«Він буде проводити користувача по всіх складнощах податкового законодавства, по процедурах, знайде потрібну форму або інформацію в базах даних. Щоб людина інтуїтивно розуміла, що їй потрібно, і не була перевантажена непотрібною інформацією», — пояснила Леся Карнаух.

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Керівниця відомства наголосила, що ДПС прагне змінити сприйняття податкової як репресивного органу. Мета цифровізації — створити умови, коли сплата податків відбуватиметься буквально «в один клік», без поїздок і паперової бюрократії.

«Чим вищий рівень довіри між людьми і до держави, тим автоматизованіший сервіс і простіше податкове адміністрування… Ми трансформуємо ДПС у сервісну службу, де цифровізація — це зручність, а не тиск», — зазначила голова ДПС.

Вона додала, що автоматизація та впровадження ШІ — чіткі вимоги євроінтеграції України, прописані в Національній стратегії доходів. За її словами, подібний досвід автоматизації вже дозволив країнам Балтії, зокрема Естонії, суттєво скоротити кількість дорогих і виснажливих для бізнесу податкових аудитів.

На думку редакції, ставка на ШІ-навігатора — логічний наступний крок після того, як ДПС уже перевела через Електронний кабінет мільйони рутинних операцій, від оформлення податкового номера до подання звітності. Головний виклик тут не технологічний, а довірчий: щоб AI-агент справді знизив навантаження на платників.

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