УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine

26.03.2026 11:40
Ольга Деркач

Український фонд стартапів (УФС) повідомив про старт прийому заявок на участь у другій когорті акселераційної програми XFactory Ukraine. Програма триватиме 5 місяців та є безкоштовною для учасників

Фото: pexels.com

Про це заявив Український фонд стартапів у своєму Telegram.

XFactory Ukraine реалізує глобальна компанія Forvis Mazars, яка об’єднує понад 40 тис. експертів у більш ніж 100 країнах. Учасники отримають доступ до міжнародної експертизи, стратегічного коучингу та можливостей для нетворкінгу як в Україні, так і за кордоном.

Програма адаптована під українську стартап-екосистему та базується на досвіді французького акселератора XFactory, де вже підтримали п’ять когорт стартапів.

Що отримають учасники

Стартапи зможуть пройти 5-місячну акселераційну програму та працювати з експертами у сферах стратегії, фінансів, податків і права.

Також передбачені групові сесії з венчурними фондами, бізнес-ангелами та європейськими стартап-спільнотами, а також можливості для встановлення партнерств, зокрема на ринках Франції та Німеччини.

Окрім цього, учасники отримають практичні рекомендації щодо залучення інвестицій, масштабування бізнесу та побудови довгострокової стратегії розвитку, а також підвищення міжнародної видимості.

Хто може податися

До участі запрошують інноваційні стартапи цивільного сектору та продуктів подвійного призначення з українським корінням.

Йдеться про команди на ранніх стадіях розвитку — переважно pre-seed або seed — які вже мають досвід залучення фінансування та/або перших клієнтів чи користувачів.

Окрему увагу приділятимуть рішенням, що створюють позитивний соціальний або економічний вплив.

Як податися

Подати заявку можна до 15 квітня за посиланням. Анкети приймаються англійською мовою.

