УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine

Український фонд стартапів (УФС) повідомив про старт прийому заявок на участь у другій когорті акселераційної програми XFactory Ukraine. Програма триватиме 5 місяців та є безкоштовною для учасників

Про це заявив Український фонд стартапів у своєму Telegram.

XFactory Ukraine реалізує глобальна компанія Forvis Mazars, яка об’єднує понад 40 тис. експертів у більш ніж 100 країнах. Учасники отримають доступ до міжнародної експертизи, стратегічного коучингу та можливостей для нетворкінгу як в Україні, так і за кордоном.

Програма адаптована під українську стартап-екосистему та базується на досвіді французького акселератора XFactory, де вже підтримали п’ять когорт стартапів.

Що отримають учасники

Стартапи зможуть пройти 5-місячну акселераційну програму та працювати з експертами у сферах стратегії, фінансів, податків і права.

Також передбачені групові сесії з венчурними фондами, бізнес-ангелами та європейськими стартап-спільнотами, а також можливості для встановлення партнерств, зокрема на ринках Франції та Німеччини.

Цікаве по темі: Український стартап залучив €25 000 інвестицій

Окрім цього, учасники отримають практичні рекомендації щодо залучення інвестицій, масштабування бізнесу та побудови довгострокової стратегії розвитку, а також підвищення міжнародної видимості.

Хто може податися

До участі запрошують інноваційні стартапи цивільного сектору та продуктів подвійного призначення з українським корінням.

Йдеться про команди на ранніх стадіях розвитку — переважно pre-seed або seed — які вже мають досвід залучення фінансування та/або перших клієнтів чи користувачів.

Окрему увагу приділятимуть рішенням, що створюють позитивний соціальний або економічний вплив.

Як податися

Подати заявку можна до 15 квітня за посиланням. Анкети приймаються англійською мовою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

Криптостартап з українським корінням залучив $7,5 млн інвестицій

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій