8 стартапів представлять Україну на VivaTech у Парижі

Український фонд стартапів оголосив перелік стартапів, які увійшли до української делегації на конференції Viva Technology 2026 у Парижі. Подія відбудеться 17–20 червня та збере стартапи, інвесторів і технологічні компанії з усього світу

Цього року Україну на VivaTech представлять вісім стартапів: Hydratico, Odyssea, Ovul, Generect, Strimco, Yharvest, Z1RO та Sec-TA. Учасники отримають власні стенди в українському павільйоні та долучаться до програми делегації.

Серед представлених проєктів — технології очищення води, AI-рішення для психічного благополуччя, платформи для B2B-продажів, GovTech-сервіси, аграрна аналітика, кібербезпека та екологічне пакування.

Зокрема, Hydratico розробляє технологію очищення стічних вод і опріснення на основі ефекту суперкавітації. Odyssea створює AI-платформу для аналізу психоемоційного стану людини, а Ovul працює над технологією моніторингу гормональних змін через аналіз слини.

Стартап Generect пропонує платформу даних для B2B-продажів через SaaS, API та MCP для AI-агентів. Strimco займається цифровою трансформацією державного сектору, а Yharvest розробляє інфраструктуру для безперервного польового аналізу ґрунту.

Також до делегації увійшли Z1RO, який створює екологічну упаковку з натуральних волокон, та Sec-TA — AI-система кібербезпеки для бізнесу.

Окремо Hydratico, Z1RO та Sec-TA виступлять на сцені VivaTech у межах сесії проєкту EU4Innovation East разом зі стартапами з Вірменії та Молдови.

В Українському фонді стартапів зазначили, що участь у Viva Technology дає змогу не лише презентувати продукти міжнародній аудиторії, а й залучати інвестиції, будувати партнерства та виходити на нові ринки.

Національний стенд України на Viva Technology 2026 організували Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство закордонних справ України, Посольство України у Франції, Український фонд стартапів та асоціація IT Ukraine у співпраці з La French Tech Kyiv і CCIFU. Партнером ініціативи виступив проєкт EU4Innovation East за підтримки Європейського Союзу та уряду Франції.

Джерело: УФС.