УФС та Glovo запускають конкурс стартапів: хто може податися

Український фонд стартапів разом із Glovo оголосили про запуск четвертої хвилі акселераційної програми Glovo Startup Lab 4.0. Ініціатива є частиною масштабного проєкту Glovo Power Up і продовжує серію спільних програм, спрямованих на підтримку українських технологічних стартапів

Програма передбачає комплексну підтримку учасників — від роботи з міжнародними та українськими менторами до практичних воркшопів і персональних консультацій. Стартапи також отримають доступ до ресурсів, необхідних для масштабування своїх продуктів та виходу на нові ринки.

Окремий акцент у Glovo Startup Lab 4.0 зроблено на розвитку бізнес-моделей, побудові сталих партнерств і створенні конкурентоспроможних рішень глобального рівня. Учасники зможуть не лише вдосконалити свої продукти, а й отримати досвід взаємодії з міжнародною компанією, що відкриває додаткові можливості для росту.

До участі запрошують цивільні стартапи будь-якого напряму, які перебувають на стадіях seed або Series A. Серед ключових вимог — рівень готовності технології (TRL) від 5, наявність traction, клієнтів та інвестицій, а також реєстрація й ведення діяльності в Україні.

За результатами програми передбачено грошові винагороди та додаткові можливості для розвитку. Переможець отримає $5 000 і можливість пройти стажування у штаб-квартирі Glovo в Барселоні в межах програми Glovo Tech Campus. Друге місце також передбачає $5 000, а третє — номінацію на кредити Microsoft Azure.

Фінальним етапом стане Demo Day, під час якого учасники презентують свої проєкти. Захід відбудеться у квітні в Києві.

Подати заявку можна через особистий кабінет на порталі Українського фонду стартапів у розділі програм партнерів. Дедлайн — 12 квітня до 23:59. Заявка та презентаційні матеріали мають бути подані англійською мовою.

Glovo Startup Lab 4.0 — це продовження співпраці Glovo та Українського фонду стартапів, спрямованої на розвиток інноваційного середовища й цифрової трансформації України.

