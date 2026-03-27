УФС та Glovo запускають конкурс стартапів: хто може податися

27.03.2026 14:20
Ольга Деркач

Український фонд стартапів разом із Glovo оголосили про запуск четвертої хвилі акселераційної програми Glovo Startup Lab 4.0. Ініціатива є частиною масштабного проєкту Glovo Power Up і продовжує серію спільних програм, спрямованих на підтримку українських технологічних стартапів

Про це повідомляє УФС у своєму Telegram.

Програма передбачає комплексну підтримку учасників — від роботи з міжнародними та українськими менторами до практичних воркшопів і персональних консультацій. Стартапи також отримають доступ до ресурсів, необхідних для масштабування своїх продуктів та виходу на нові ринки.

Окремий акцент у Glovo Startup Lab 4.0 зроблено на розвитку бізнес-моделей, побудові сталих партнерств і створенні конкурентоспроможних рішень глобального рівня. Учасники зможуть не лише вдосконалити свої продукти, а й отримати досвід взаємодії з міжнародною компанією, що відкриває додаткові можливості для росту.

До участі запрошують цивільні стартапи будь-якого напряму, які перебувають на стадіях seed або Series A. Серед ключових вимог — рівень готовності технології (TRL) від 5, наявність traction, клієнтів та інвестицій, а також реєстрація й ведення діяльності в Україні.

Цікаве по темі: УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine

Подати заявку можна в особистому кабінеті на порталі УФС у розділі «Програми партнерів» за посиланням.

За результатами програми передбачено грошові винагороди та додаткові можливості для розвитку. Переможець отримає $5 000 і можливість пройти стажування у штаб-квартирі Glovo в Барселоні в межах програми Glovo Tech Campus. Друге місце також передбачає $5 000, а третє — номінацію на кредити Microsoft Azure.

Фінальним етапом стане Demo Day, під час якого учасники презентують свої проєкти. Захід відбудеться у квітні в Києві.

Подати заявку можна через особистий кабінет на порталі Українського фонду стартапів у розділі програм партнерів. Дедлайн — 12 квітня до 23:59. Заявка та презентаційні матеріали мають бути подані англійською мовою.

Glovo Startup Lab 4.0 — це продовження співпраці Glovo та Українського фонду стартапів, спрямованої на розвиток інноваційного середовища й цифрової трансформації України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український стартап залучив €25 000 інвестицій

Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

Криптостартап з українським корінням залучив $7,5 млн інвестицій

Новини по темі
УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine 26.03.2026

УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine
Український стартап залучив €25 000 інвестицій 23.03.2026

Український стартап залучив €25 000 інвестицій
Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм 12.03.2026

Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм
Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit 10.03.2026

Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit
Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій 06.03.2026

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  19:40

Mastercard може продати свій підрозділ миттєвих платежів

 Сьогодні  18:20

На Марсі виявили кристали, схожі на рубіни та сапфіри

 Сьогодні  15:40

Україні загрожує дефіцит коштів на оборону уже влітку — Bloomberg

 Сьогодні  14:20

УФС та Glovo запускають конкурс стартапів: хто може податися

 Сьогодні  13:00

АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій

 Сьогодні  11:40

США наближаються до повномасштабної фінансової кризи — економіст

 Сьогодні  11:20

Як взяти кредит під заставу нерухомості, не виходячи з дому

 Всі новини
