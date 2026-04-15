Українці за кордоном можуть подати заявку на компенсацію через Дію

Українці, які через війну були змушені залишити Україна, мають можливість зафіксувати право на майбутнє відшкодування збитків. Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) з початку року відкрив категорію заяв — для тих, хто вимушено виїхав за межі країни. Подати заявку можна онлайн через портал або застосунок Дія, що значно спрощує процедуру для українців за кордоном

Про це йдеться у матеріалі Реінформ.

Механізм доступний для повнолітніх громадян, які виїхали після 24 лютого 2022 року в пошуках безпеки, а також для тих, хто залишив країну раніше, але не зміг повернутися через початок повномасштабної війни. Крім того, батьки або офіційні опікуни можуть подати заяви від імені дітей.

У формі необхідно описати обставини виїзду, а також, за можливості, додати підтвердження — зокрема інформацію про перетин кордону або отримання тимчасового захисту в країні перебування.

Водночас йдеться поки що не про безпосередні виплати, а про фіксацію збитків , яка стане основою для подальшого компенсаційного механізму. Розмір виплат наразі не визначений, адже міжнародна комісія ще працює над створенням спеціального фонду, який, зокрема, планують наповнювати за рахунок конфіскованих російських активів.

За попередніми оцінками, перші виплати можуть розпочатися наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Читайте також: ФОПам нагадали про обов’язкові платежі до 20 квітня

Експерти наголошують, що відкладати подання заяви не варто, адже саме ці дані в майбутньому стануть юридичною підставою для отримання компенсації. Для подачі через Дія необхідно мати електронний підпис або Дія.Підпис та коректно заповнити всі поля заявки.

Оскільки Реєстр збитків функціонує під егідою Рада Європи, подання заяви має юридичне значення і фактично є офіційною вимогою до міжнародної спільноти щодо відшкодування шкоди, завданої війною. Для українців, які нині перебувають у Польщі та інших країнах, це один із ключових інструментів захисту своїх прав і можливості отримати компенсацію в майбутньому.

Нагадаємо, що в Україні готують запуск оновленого сервісу в застосунку Дія, який має спростити взаємодію громадян із податковою системою. Користувачі зможуть бачити не лише суми боргів, а й детальну інформацію про своє майно та податкові нарахування.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи