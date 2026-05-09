США накрило одне з найбільших цунамі в історії

Після обвалу частини гори у фіорді на Алясці стався гігантський 500-метровий мегацунамі

Після того як частина гори на Алясці обвалилася в море, утворилася гігантська хвиля-мегацунамі. Вона стала другою за висотою за всю історію спостережень та вкотре нагадала про ризики, пов’язані з таненням льодовиків, кажуть науковці. Минулого року величезна хвиля пройшла через віддалений фіорд на південному сході Аляски, залишивши після себе значні руйнування.

Подія, про яку тоді майже не повідомляли, тепер показала, що серія невеликих землетрусів спричинила масштабний зсув ґрунту. У воду впало 64 млн кубометрів породи — це еквівалентно 24 Великим пірамідам Гізи. Унаслідок цього утворилася гігантська хвиля заввишки майже 500 метрів.

Геолог з Аляски Бретвуд Хігман, який бачив наслідки у фіорді Трейсі-Арм, назвав інцидент «дуже небезпечним збігом обставин».

«Ми знаємо, що були люди, які ледь не опинилися не в тому місці й не в той час, — сказав він. — Мене дуже лякає, що наступного разу нам може так не пощастити».

Гігантські хвилі, відомі як мегацунамі, виникають, коли зсуви ґрунту, спричинені землетрусами або нестабільними скелями, падають у водойми. Зазвичай такі явища обмежуються локальними територіями та швидко втрачають силу. Натомість океанічні цунамі найчастіше виникають через землетруси або, інколи, підводну вулканічну активність.

Такі цунамі, як під час катастрофи в Японії у 2011 році, можуть долати величезні відстані, вражати густонаселені узбережжя та спричиняти масштабні руйнування й людські жертви.

Найбільше зафіксоване мегацунамі сталося у 1950-х роках — його висота перевищувала 500 метрів. Нещодавній випадок став другим за масштабом в історії.

Коли доктор Хігман прибув до фіорду Трейсі-Арм — популярного туристичного напрямку для круїзів на Алясці — через кілька тижнів після події, він побачив розкидані по схилах і воді зламані дерева, а також великі ділянки оголених скель, де зсув знищив ґрунт і рослинність.

Чому Аляска особливо вразлива

Аляска особливо вразлива до мегацунамі через вузькі фіорди, круті гори та часті землетруси. Нове дослідження, опубліковане у журналі Science, свідчить, що танення льодовиків через зміну клімату лише погіршує ситуацію.

Доктор Стівен Хікс з University College London пояснив, що раніше льодовик «допомагав утримувати цю частину скелі». Коли ж лід відступив, нижня частина схилу оголилася, «що дозволило масі породи раптово обвалитися у фіорд».

Команда Стівена Хікса досліджує цунамі вже майже 10 років і занепокоєна тенденцією.

«Все більше людей подорожують до віддалених регіонів — часто такі туристичні круїзи організовують, щоб побачити природну красу місцевості та більше дізнатися про зміну клімату. Але це також небезпечні місця», — додав він.

За матеріалами wionews.com.