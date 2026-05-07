На скільки зменшилися міжнародні резерви України у квітні — НБУ

07.05.2026 15:40
Ольга Деркач

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року, за попередніми даними, становили $48,21 млрд. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті

Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів у квітні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

У квітні порівняно з березнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 25,1%. Відповідно до балансових даних НБУ, у квітні він продав на валютному ринку $3,58 млрд.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку у квітні надійшло $377,9 млн, у тому числі:

  • $339,4 млн — від розміщення валютних ОВДП;
  • $38,5 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала кредит $1,01 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $716,6 млн, у тому числі:

  • $433,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $186,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $73,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄС;
  • $22,8 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $255,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $378 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.

Джерело: НБУ.

