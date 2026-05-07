На скільки зменшилися міжнародні резерви України у квітні — НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року, за попередніми даними, становили $48,21 млрд. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті
Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів у квітні 2026 року визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
У квітні порівняно з березнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 25,1%. Відповідно до балансових даних НБУ, у квітні він продав на валютному ринку $3,58 млрд.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку у квітні надійшло $377,9 млн, у тому числі:
- $339,4 млн — від розміщення валютних ОВДП;
- $38,5 млн — через рахунки Світового банку.
Крім того, Україна отримала кредит $1,01 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
Читайте також: Скільки в Україні мільйонерів: статистика НБУ
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $716,6 млн, у тому числі:
- $433,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $186,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $73,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄС;
- $22,8 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $255,3 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).
У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $378 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, — попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, — уточнені дані.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн
НБУ оновив правила кредитування для банків
Якою буде облікова ставка у травні — НБУ
Джерело: НБУ.