3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

16.02.2026 17:10
Ольга Деркач

Попереду короткий, але насичений тиждень в економічному календарі США — крипторинок знову втрачає нещодавні здобутки

Фото: pixabay.com

Цього тижня головна увага буде прикута до звіту з інфляції PCE після релізу CPI, а також до протоколу засідання Федеральної резервної системи, який опублікують у середу (18 лютого).

Січневий CPI виявився трохи нижчим за очікування: загальна інфляція становила 2,38% у річному вимірі, а базовий CPI — 2,5%, це найнижчий рівень із початку 2021 року. На цьому тлі у п’ятницю (13 лютого) підросли фондовий і крипторинок, але за вихідні криптовалюти швидко розгубили частину зростання.

«Водночас геополітична напруга зберігається, а макроекономічна невизначеність залишається підвищеною», — зазначили в Kobeissi Letter, попередивши про «більшу волатильність цього тижня».

Економічні події 16–20 лютого

У понеділок (16 лютого) традиційні ринки в США закриті через державне свято — День президентів.

У вівторок (17 лютого) вийде оновлення щодо зайнятості від ADP, а також звіт про роздрібні продажі за січень. У середу (18 лютого) оприлюднять додаткові дані про споживчі витрати — із затримкою вийдуть цифри щодо замовлень на товари тривалого користування за грудень.

Також у середу опублікують протокол засідання ФРС. Крім того, заплановано 10 виступів представників центральних банків — вони можуть пролити світло на майбутні рішення щодо монетарної політики.

У четвер (19 лютого) інвестори отримають ранню оцінку економічного зростання в четвертому кварталі — вийде звіт щодо ВВП.

Втім, ключова статистика тижня — звіт про інфляцію Personal Consumption Expenditures (PCE) за грудень. За повідомленнями, після даних щодо січневого CPI Goldman Sachs підвищив свій прогноз щодо PCE.

«Ми оцінюємо, що базовий індекс цін PCE зріс на 0,40% у січні», — зазначили економісти.

Оновлення прогнозу зростання пов’язують із подорожчанням споживчої електроніки та ІТ — у PCE ці категорії мають більшу вагу, ніж у CPI. Глобальний дефіцит оперативної пам’яті та накопичувачів через попит із боку дата-центрів для ШІ спричинив різкий стрибок цін на комп’ютери й компоненти.

«Поки що дані не дають особливих підстав для того, щоб ФРС знижувала ставки на наступному засіданні в березні», — написали в The Street.

Інструмент CME FedWatch оцінює ймовірність того, що ставки залишаться без змін, у 90%.

Прогноз для крипторинку

Крипторинок втратив пізнє зростання минулого тижня: за останні 24 години загальна капіталізація знизилася на 2,5% — до $2,41 трлн.

Біткоїн ненадовго втримався вище $70 000 і вранці відкотився до $68 300. Актив утримується в боковому діапазоні вже близько 10 днів.

Ціна Ethereum різко просіла: мінус 5% — із майже $2 100 до $1 950. Альткоїни тим часом продовжують знижуватися.

Джерело: Crypto Potato.

