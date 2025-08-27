Українська памʼятна монета здобула перемогу у міжнародному конкурсі

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року»

Результати конкурсу були оголошені 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США).

«Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета — знову серед найкращих у світі. Робота над дизайном пам’ятних монет — це завжди ретельний пошук ідей, образів, символів, щоб кожна монета була сучасною, емоційно резонувала, вписувалася в контекст. Тому «народження» нумізматичного твору — це завжди глибокий процес дослідження та рефлексій. Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» є символом вдячності й шани нашим медикам. Їхня мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і вся Україна», — сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» уведена в обіг 26 липня 2024 року. Вона присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які, не зупиняючись ані на хвилину, невпинно рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій.

Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед, маса — 16,5 г, діаметр — 35,0 мм. Тираж — до 50 тис. шт.

Цікаве по темі: НБУ презентував нову памʼятну монету

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч — номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи «АртТріум»: Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 42 раз.

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

Джерело: НБУ.