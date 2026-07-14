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Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ

14.07.2026 17:40
Ольга Деркач

Національний банк України продовжує очищення небанківського фінансового сектору. За підсумками червня 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становить 738. Водночас банківський сектор залишається стабільним — кількість банків із чинною ліцензією не змінилася і становить 59

Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ

Фото: НБУ

Як повідомили в НБУ, протягом червня регулятор примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі три установи були виключені з відповідних державних реєстрів. Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили ще трьох учасників ринку.

Найбільшу частку небанківського сектору, як і раніше, складають фінансові компанії. На початок липня їх налічується 389, тоді як місяцем раніше було 391. Також в Україні працюють 96 ломбардів (проти 97 у травні), 79 кредитних спілок, 47 страховиків, що працюють у сегменті non-life, 10 компаній зі страхування життя, один страховик зі спеціальним статусом, один лізингодавець, 43 страхові брокери та 72 колекторські компанії.

При цьому структура фінансових груп залишилася незмінною. В Україні функціонують 15 банківських груп та 39 небанківських фінансових груп.

Без змін залишається і кількість платіжних систем. На українському ринку працюють 13 платіжних систем, створених резидентами, серед яких дві державні, а також 10 міжнародних платіжних систем.

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Водночас незначні зміни відбулися серед надавачів платіжних послуг. Кількість платіжних установ скоротилася з 16 до 15. Крім них, на ринку працюють 11 фінансових установ, які мають право надавати платіжні послуги, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інфраструктури платіжного ринку також входять 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг. Їхня кількість упродовж червня не змінилася.

Активною залишається й взаємодія учасників ринку з регулятором. Протягом місяця до НБУ надійшов 171 запит щодо реєстраційних та ліцензійних процедур. Найбільше звернень — 109 — стосувалися фінансових компаній і лізингодавців. Ще 25 запитів подали страховики, 23 — банки, а 13 — кредитні спілки та ломбарди.

Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ

Інфографіка: НБУ

Скорочення кількості учасників ринку не свідчить про його ослаблення. Навпаки, це є наслідком системної політики Національного банку щодо підвищення прозорості та якості фінансового сектору. Виведення з ринку установ, які не відповідають регуляторним вимогам, має зміцнити довіру до небанківських фінансових послуг, підвищити рівень захисту споживачів та створити більш конкурентне середовище для компаній, які працюють відповідно до законодавства. Для клієнтів це означає більшу надійність фінансових установ, а для ринку загалом — поступове підвищення його стійкості та ефективності.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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