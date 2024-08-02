Головна редакторка PaySpace Magazine поспілкувалась з СЕО Uklon Сергієм Гришковим, і дізналась, як виникла ідея створення класу авто «Інклюзивний», на які тенології робить ставку компанія, щоб покращити клієнтський досвід та про подальші плани

Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея запустити інклюзивний клас таксі? Ми знаємо, що перший запуск був у Києві. Які результати це принесло в плані клієнтського досвіду та фінансових показників компанії?

Ідея створення класу авто «Інклюзивний» зʼявилась у нас ще до початку повномасштабної війни. Ми навіть мали певний «тестовий» режим у Дніпрі, ще до війни. Щоправда, тоді ми ще не підійшли до запуску так підготовлено, як це відбулося згодом.

Проєкт «Інклюзивний» розпочався з того, що ми побачили проблему та запит у суспільства і не змогли пройти повз. Звісно, це виклик. Але ми розуміли, що маємо допомогти.

Повноцінне існування класу розпочалося на початку 2023-го року. До цього, приблизно 5 місяців, ми активно займались підготовкою: шукали партнерів та авто, займалися обладнанням авто, навчанням водіїв і готували комунікаційну базу проєкту.

Запуск в Києві був дійсно великим моментом для всього Uklon і в цілому важливою подією для розвитку безбарʼєрності в Україні. Щоправда, мали й декілька «факапів».

В першу чергу, звичайні користувачі не одразу зрозуміли, що новий клас призначений суто для людей, які користуються кріслом колісним. Було багато випадкових замовлень, які опрацьовував наш відділ турботи. Але ми досить швидко розв’язали цю проблему — змінили дизайн іконки так, щоб було зрозуміліше для користувачів для кого саме ця послуга. Крім цього, посилили комунікацію і залучили ще більше амбасадорів руху безбарʼєрності в Україні.

Щодо фінансових показників — «Інклюзивний» є благодійним дотаційним проєктом компанії, який в першу чергу направлений на підтримку людей, що користуються кріслом колісним та потребують нового, комфортного та швидкого руху містом. До «Інклюзивного» люди, які користуються кріслом колісним, майже не мали змогу зручно пересуватися містом у будь-який час.

Тому ми вдячні нашим партнерам — MacPaw та Masterсard в Києві та ОККО у Львові, а також Polis.ua — за підтримку класу та принагідно запрошуємо інші компанії долучатися до розвитку інклюзивного середовища в Україні.

Компанії MacPaw та Masterсard допомогли нам із закупівлею 6 авто для Києва. ОККО закупили 3 авто для Львова та забезпечили клас паливом на рік. Polis.ua забезпечує повним КАСКО усі автомобілі «Інклюзивного» класу.

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В яких ще регіонах, окрім Києва та вже Львова, ви плануєте запускати цю послугу? Чи будуть у списку прифронтові території?

Ми постійно розглядаємо різні варіанти та тримаємо у фокусі нові міста. В першу чергу — це мільйонники. Наразі це Дніпро та Одеса. Проте запуск нових міст потребує значних інвестицій. Тому спочатку ми шукаємо потужних партнерів, а вже далі плануємо запуск.

Розкажіть про результати послуги В2В доставлення. Як ви зрозуміли, що є запит авдиторії. Чи планує Uklon зайняти ще якійсь ніші в найближчому майбутньому?

Ми закриваємо наразі нішу «доставки останньої милі». В Україні цей ринок тільки-тільки розпочинає свій активний розвиток, тому говорити про показники та цифри поки що складно. Власне, можемо сказати, що ми й формуємо наразі цей ринок.

Ми зрозуміли, що є запит, тому що конкретно в цьому сегменті дуже мало гравців. Доставлення стає більше, але частіше за все воно або вузькопрофільне (наприклад, якщо це доставлення окремих супермаркетів), або довга (якщо це класичне доставлення поштою). Uklon Delivery хоче та може закривати формат доставлення до години будь-чого.

Про нові ніші — планів багато, але поки що не розкриваємо.

З якими українськими та/або закордонними компаніями ви ще плануєте співпрацю? Чи є в планах співпраця з фінтехами та/або банками?

Ми постійно шукаємо нових партнерів для побудування найкращих рішень на ринку. Серед фінтеху досить близько співпрацюємо з Masterсard. Як у вже вищезгаданому класі «Інклюзивний», так і в інших проєктах. Зокрема, маркетингових.

Загально, у нас величезна кількість партнерів на різних напрямках. Більше сотні. Десь, як, наприклад, в Delivery. Це партнери які інтегрують у свою екосистему наше рішення. Десь це глобальний партнер по продуктовим проєктам, десь це партнери у волонтерському векторі.

Як велика компанія, ми дуже полюбляємо обʼєднуватися та створювати дійсно круті рішення для наших клієнтів. Як приклад, можемо розповісти про нашу «Програму лояльності» в додатку. Це така система гейміфікованого магазину: користувач виконує «завдання» (поїздки) і йому нараховують бонусну валюту — «медіатори», які він може обмінювати на різні приємні бонуси від партнерів. Десь це знижки, а десь і окремі товари. Наразі там вже більше ніж 40 партнерів, і список постійно оновлюється.

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На які технологічні рішення робить ставку Uklon для покращення клієнтського досвіду?

Uklon — це, в першу чергу, потужна продуктова ІТ-компанія. Ми постійно намагаємось впроваджувати класні рішення для користувачів — як райдерів, так і драйверів.

Зокрема, ми багато приділяємо уваги розвитку драйверського додатку, адже драйвер — це король ринку. Ми маємо унікальні рішення, зокрема різні «Фільтри» поїздок. Їх особливо полюбляють драйвери. Фільтри — це унікальна система гнучких налаштувань для наших драйверів, які можуть налаштувати свою власну систему так, як їм буде зручно.

Також ми використовуємо власну картографічну систему, антифрод систему, ціноутворення на основі ML-моделей, трафік-аналізатори та багато іншого.

Чи впроваджуєте в діяльність компанії ШІ? Як само?

Ми вже дуже давно використовуємо моделі ML для автоматизації багатьох процесів. Як вже було вказано, зокрема для ціноутворення. Алгоритми вираховують попит та пропозицію в моменті та надають коректну ціну на поїздку користувачеві. Також ML моделі використовуються для обробки запитів у відділі турботи.

Поділіться планами. Чого чекати ринку від Uklon?

Зростання, зростання та ще раз зростання. А ще, постійної та відповідальної роботи на шляху до покращення ринку ride-hailing в Україні, створенні інклюзивного транспорту у містах і звичайно постійної підтримки ЗСУ.

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