Скільки інвестують у криптостартапи цього року — PitchBook

Кількість інвестиційних угод у криптовалютному секторі знижується, водночас обсяги інвестицій продовжують зростати

У другому кварталі 2024 року у криптовалютні стартапи було інвестовано $2,7 млрд, що на 2,5% більше за показники першого. Однак кількість угод зменшилась до 503 (на 12,5%), йдеться у звіті компанії PitchBook про венчурні інвестиції у криптосектор.

Найбільші інвестиційні раунди з квітня по червень отримали:

Monad Labs, платформа паралелізації Layer 1 — $225 млн;

Farcaster, компанія у сфері Web3 — $150 млн з оцінкою в $1 млрд після інвестицій;

Zentry, платформа для блокчейн-ігор — $140 млн.

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Медіанна передінвестиційна оцінка для стартапів на посівній стадії склала $23 млн, на ранній стадії – $63,8 млн, на пізній стадії — $40,8 млн. Середній розмір угоди склав $2,8 млн для посівної стадії, $4,5 млн для ранньої стадії та $6,5 млн для пізньої стадії.

За обсягом залучених інвестицій лідирують інфраструктурні стартапи. Серед найбільших раундів фінансування у цьому сегменті були зазначений вище Monad, а також Berachain, DeFi-специфічна платформа першого рівня — $100 млн, та Babylon, платформа для рестейкінгу Біткоїна — $70 млн.

Також у звіті містяться таблиці з ключовими угодами на різних стадіях інвестування. Аналітики відзначили тенденцію, що стартапи більше конкурують за фінансування на ранніх стадіях, в той час, як на пізніх стадіях напруга зменшується.

Нагадаємо, криптовалютні кити суттєво впливають на ринок, включаючи ціни, ліквідність та управління. В нашому матеріалі ми розповіли про них детальніше, в тому числі про найбільших китів 2024 року.

Також ми писали, що 2024 рік розпочався складно для світового фінтех-ринку через занепокоєння щодо геополітичної невизначеності та високі процентні ставки.

Загальний обсяг глобальних інвестицій у фінтех скоротився з $62,3 млрд до $51,9 млрд між другим півріччям 2023-го та першим півріччям 2024-го. Це найнижчий показник за шість місяців інвестицій у фінтех з першої половини 2020 року

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За матеріалами FintechInsider