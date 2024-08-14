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5 альткоїнів для купівлі на тлі росту цін на крипторинку

14.08.2024 20:00
Ольга Деркач
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Ціни на криптовалюти зростають, оскільки лідер ринку Біткоїн відновлюється після нещодавнього падіння до $49 тис.

5 альткоїнів для купівлі на тлі росту цін на крипторинку

5 альткоїнів для купівлі на тлі росту цін на крипторинку Фото: freepik.com

Наразі BTC торгується на рівні $59 тис. і продемонстрував помітне зростання цього тижня. Але головну роль відіграють альткоїни. Деякі з них зросли на 40% і більше, а багато інших перевершили Біткоїн.

Pepe Unchained

Pepe Unchained стане першим мемкоїном з власним блокчейном другого рівня.

Проєкт проходить попередній продаж, збираючи кошти для побудови мережі другого рівня. Це хороша новина для інвесторів, які можуть придбати частку з самого початку.

Якщо бичачий імпульс на ринку продовжиться, Pepe Unchained може вибухнути під час свого дебюту на біржі.

За останніми даними, попередній продаж Pepe Unchained вже зібрав $8 млн. Це свідчить про непохитну підтримку з боку інвесторів.

Helium

Цей проєкт, орієнтований на DePIN, продовжує зростати в ціні після декількох місяців напруженої роботи. Helium будує децентралізовану бездротову мережу для підключення до інтернету.

Будь-хто може придбати пристрій «хот-спот», почати надавати покриття бездротової мережі і заробляти HNT.

Helium є прикладом реальних переваг криптовалют, і інвестори беруть це до уваги. Наразі він торгується на рівні $6,74, збільшившись на 10% сьогодні, на 45% цього тижня і на 112% цього місяця.

Dogecoin

З розвитком крипторинку Dogecoin може стати однією з перших криптовалют, які почнуть зростати.

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Його велика ринкова капіталізація робить його менш ризикованим, ніж нові мемкоїни, але він все ще зберігає вірусну мемову привабливість, яка може принести величезні прибутки.

Зараз він торгується на рівні $0,105, що становить 85% від піку 2021 року.

PlayDoge

Цей новий мемкоїн має захоплюючу родзинку — він створює P2E-гру. Гра натхненна культовою грою-компаньйоном 1990-х років «Тамагочі».

PlayDoge має схожу концепцію: користувачі доглядають за домашнім улюбленцем на портативному ігровому пристрої. Основна відмінність полягає в тому, що користувачі PlayDoge отримують криптовалюту за гру.

Враховуючи, що Tamagotchi продали 82 мільйони одиниць без винагороди користувачам, потенціал PlayDoge величезний. І це навіть не враховуючи привабливість монети.

PlayDoge буде запущено в App Store та Google Play Store, що зробить її доступною для всіх. Інвестори зможуть вкладати свої токени, щоб примножити свої прибутки. Наразі проєкт знаходиться на стадії попереднього продажу і вже зібрав $6 млн.

Ethena

Якщо інвестори і люблять щось, то це пасивний дохід. Саме тому Ethena викликала величезний ажіотаж з моменту запуску токена на початку цього року.

ENA — це токен управління для Ethena, що дозволяє власникам приймати важливі рішення щодо майбутнього проєкту. Він також може бути використаний для стейкінга для отримання додаткового прибутку.

З огляду на те, що Ethena знаходиться в авангарді інновацій в сфері DeFi, ENA може стати гарною покупкою.

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За матеріалами: CryptoAdventure.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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