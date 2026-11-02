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2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді

02.11.2026 18:40
Микола Деркач

У листопаді історичні дані вирізняють Cisco та Broadcom: їхні акції часто зростали в окремі відрізки місяця. Додаткову увагу привертають результати компаній і попит на мережеве обладнання та ШІ-інфраструктуру

2 акції, на які варто звернути увагу в листопаді
Фото: ChatGPT

Cisco: сезонна підтримка і попит на мережі

За даними SeasonalityX, у період із 22 листопада до 12 грудня акції Cisco завершували торги зростанням у кожному з десяти років від 2016-го до 2025-го. Середній результат за це 20-денне вікно становив 3,63%. Листопад був найсильнішим календарним місяцем компанії із середньою дохідністю 3,98%, хоча позитивний результат був у шести з десяти років. Минулі показники не гарантують такого самого руху надалі.

Фундаментальні результати додають контексту сезонній картині. У четвертому кварталі 2026 фінансового року Cisco отримала $17,3 млрд доходу — на 18% більше, ніж роком раніше. Річна виручка сягнула рекордних $63,3 млрд, а замовлення на мережеву продукцію зросли на 40%. Компанія також повідомила про $9,3 млрд замовлень від гіперскейлерів на ШІ-інфраструктуру за рік, зокрема $4 млрд у четвертому кварталі. На момент публікації акція коштувала близько $104 і додала приблизно 37% від початку року.

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Broadcom: сильні сезонні вікна та ризики

Акції Broadcom (AVGO) на момент публікації торгувалися поблизу $326 і втратили понад 6% від початку року. Водночас історичні дані показують, що з 23 листопада до 23 грудня папери в середньому додавали 10,59% і закривалися в плюсі в дев’яти з десяти років. Інші листопадові відрізки також були позитивними: з 3 до 23 листопада середній приріст становив 4,64%, а з 4 до 24 листопада — 5,33%.

У третьому кварталі 2026 фінансового року виручка Broadcom підскочила на 85,5% у річному вимірі — до $29,59 млрд, а дохід від напівпровідників для ШІ зріс на 221%, до $16,7 млрд. Компанія очікувала близько $34,8 млрд виручки в наступному кварталі, включно з $21,7 млрд від ШІ-продуктів. Серед ризиків — залежність від великих клієнтів, витрати на виробництво та складність виконання замовлень, які можуть тиснути на маржу.

Отже, Cisco і Broadcom поєднують сезонні закономірності з попитом на технологічну інфраструктуру, однак календарні тенденції не є гарантією прибутку.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниТехнологіїБізнес
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