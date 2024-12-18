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Grammarly змінить CEO: хто очолить компанію

18.12.2024 15:30
Дарія Шуть
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Українська компанія Grammarly оголосила про зміну керівництва та придбання компанії-розробника інструментів на базі штучного інтелекту (ШІ)

Grammarly змінить CEO: хто очолить компанію

Фото: freepik.com

Grammarly найближчим часом поглине компанію Coda — розробника ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda Docs та Coda Brain, йдеться у блозі компанії.

Після закриття угоди чинний CEO Grammarly Рахул Рой-Чоудхурі залишить свою посаду. Новим генеральним директором стане Шишир Меротра, який зараз очолює Coda.

Рой-Чоудхурі розповів, що знає Меротру з часів спільної роботи у Google і вважає його гарним лідером та технологом. Своєю чергою Меротра зазначив, що обидві компанії поділяють спільне бачення майбутнього, де штучний інтелект трансформує бізнес-додатки та робочі процеси.

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«У довгостроковій перспективі ми плануємо поєднати найкраще з Coda та Grammarly. Він поєднає ваші знання про компанію, генеративні функції чату AI, повний пакет продуктивності та сотні агентів, які допоможуть вам працювати розумніше. Ми прагнемо переосмислити продуктивність для епохи ШІ», — йдеться у зверненні Меротри на сайті Coda.

Майбутній CEO Grammarly анонсував інтеграцію із ШІ-асистентом Coda Brain, що зробить інструмент ще розумнішим і ефективнішим. А у текстовий редактор Coda Docs планують інтегрувати Grammarly Assistant для покращення функціональності текстового редактора.

Нагадаємо, співзасновник Grammarly Дмитро Лідер після тривалого сабатікалу (відпустка від кількох місяців до року зі збереженням робочого місця) вирішив залишити свою операційну роль у компанії. Він заявив, що хоче зосередитись на власних проєктах.

Водночас інші співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин залишаються ключовими учасниками операційної команди.

Також ми писали, що українська онлайн-платформа Grammarly, яка використовує штучний інтелект для покращення спілкування англійською мовою, приєдналася до спеціального правового режиму Дія.City.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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