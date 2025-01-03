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Україна на п’ятому місці у глобальному цифровому рейтингу ООН — Федоров

03.01.2025 16:30
Ольга Деркач
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За п’ять років Україні вдалося значно покращити свої позиції в глобальному індексі онлайн-сервісів ООН, піднявшись зі 102-го на 5-те місце

Україна на п'ятому місці у глобальному цифровому рейтингу ООН — Федоров

Україна на п’ятому місці у глобальному цифровому рейтингу ООН — Федоров Фото: freepik.com

Про це в інтерв’ю телеканалу «Рада» повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«За п’ять років у цифровому рейтингу ООН Online Service Index, який вимірює прогрес цифрових держав, ми зі 102-го місця піднялися на 5-те. За окремими категоріями, наприклад, «відкриті дані», ми треті у Європі, по залученості громадян у використання цифрових технологій — взагалі перші у світі», — заявив Федоров.

Він додав, що у 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує продовжити розбудову цифрової екосистеми, зокрема зосередившись на прискоренні цифрових змін у міністерствах та державних установах.

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«Ми працюємо над створенням голосового помічника, через якого громадяни зможуть залишати відгуки про різні ситуації, з якими вони стикаються на рівні державних послуг», — сказав міністр.

Ця технологія, що розробляється на основі штучного інтелекту (ШІ), дозволить класифікувати озвучену проблему в контексті політики, яку формує конкретне відомство. Відповідальний чиновник отримуватиме push-сповіщення через застосунок Дія.Офіс та зможе оперативно реагувати на виявлену проблему.

«Ідеально буде потім на основі таких фідбеків від громадян зробити рейтинг цих державних органів», — додав Федоров.

Раніше ми писали, на якому місці Україна серед економік світу. Україна посіла 58-ме місце у рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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