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На якому місці Україна серед економік світу — рейтинг

28.12.2024 14:00
Дарія Шуть
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CEBR опублікувала рейтинг найбільших економік світу і прогноз на 2039 рік. Примітно, що позиції України практично не змінились

На якому місці Україна серед економік світу — рейтинг

Фото: freepik.com

Україна посіла 58-ме місце у рейтингу найбільших економік світу за версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research, яка опублікувала свій щорічний рейтинг World Economic League Table.

Зазначається, що українська економіка продемонструвала стійкість перед лицем війни. У 2024 році річне зростання ВВП оцінили у 3,0%, що трохи нижче від показника 5,3% у 2023 році, але все ще є позитивним.

«Проте, ВВП, як і раніше, оцінюється на 23,1% нижче рівня 2019 року, і очікується, що економіка не повернеться до цього рівня протягом наступних п’яти років», — прогнозує CEBR.

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За оцінкою експертів, річний темп зростання ВВП України становитиме в середньому 4,1% у період з 2025-го до 2029 року, а потім трохи сповільниться до середніх 3,7% на рік у період з 2030-го до 2039 року.

CEBR прогнозує, що позиції України у «світовій економічній лізі» залишаться практично без змін: з 58-го місця у 2024 році вона підніметься на 57-ме місце у 2039 році.

Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Найбільшою економікою світу за прогнозами мають залишитися США. Китай, попри стимулювальні заходи, не зможе обігнати Америку як найбільшу економіку в найближчі 15 років через внутрішні проблеми. На третє місце з п’ятого має піднятися Індія, обійшовши і Японію, і Німеччину.

Очікується, що світова економіка подвоїться до $221 трлн протягом наступних 15 років. Основними драйверами зростання будуть азійські країни.

Нагадаємо, Україна знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу. В оновленому рейтингу Україна посіла 150 місце серед 165 країн і територій, покинувши третій квартиль. Минулого року Україна посіла 112 місце, вперше покинувши групу економічно невільних країн.

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Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніHSBCMozido
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