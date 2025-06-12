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Ціна XRP та Dogecoin падає: ведмеді посилюють тиск

12.06.2025 15:00
Микола Деркач
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Декілька найвідоміших у світі альткоїнів — XRP та Dogecoin — після нещодавнього відновлення крипторинку знову зазнали падіння

Ціна XRP та Dogecoin падає: ведмеді посилюють тиск

Ціна XRP та Dogecoin падає: ведмеді посилюють тиск Фото: freepik.com, cryptologos.cc

XRP знизився на 4% після трьох невдалих спроб пробити рівень опору $2,33

Ринковий настрій змінюється, оскільки XRP стикається з суттєвими технічними бар’єрами попри спроби відновлення.

XRP впав на 3,7% за останні 24 години, знизившись з денного максимуму $2,288 до $2,260 після трьох спроб подолати рівень опору $2,33. Попри формування короткострокового подвійного дна на рівні $2,250, все вказує на стійкий тиск ведмедів.

Основні моменти:

  • Ціна знизилася з $2,288 до $2,260 (падіння на 3,7%), з діапазоном між піком і мінімумом 5,8%.
  • Зупинка на рівнях $2,33-$2,34 підтвердили опір і сформували модель «голова і плечі» (лінія шиї: $2,285).
  • Якщо рівень $2,25 не витримає, наступною метою для падіння є рівень $2,234.

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Dogecoin знизився на 7% після короткочасного ралі на фоні зростаючих надій на DOGE ETF

Dogecoin зазнав різких коливань за останні 24 години, спочатку злетівши до $0,20, а потім опустившись до $0,191, що становить діапазон 6,63%.

Головні моменти:

  • DOGE зріс з $0,196 до $0,204 (на 4,08%), а потім різко впав до $0,191.
  • Опір підтверджено на рівнях $0,203–$0,204 після трьох спроб пробиття з великими обсягами (>1 млрд одиниць о 07:00).
  • Підтримка сформувалася на рівні $0,192, але монета продовжила падіння нижче цього показника.

Раніше ми писали, що Біткоїн має всі шанси подолати позначку в $200 000 до кінця 2025 року і вийти на «справедливу вартість» у $230 000 — такого висновку дійшли дослідники Bitwise Андре Драгош та Аюш Тріпаті.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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