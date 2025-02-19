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В Україні покращиться мобільний зв’язок: впроваджують нову технологію

19.02.2025 11:00
Ольга Деркач
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра і надання послуг поштового звʼязку (НКЕК) затвердила порядок розгортання малопотужний базових станцій, або small cells

В Україні покращиться мобільний зв’язок: впроваджують нову технологію

В Україні покращиться мобільний зв’язок: впроваджують нову технологію Фото: freepik.com

Постанова НКЕК від 12.02.2025 № 77 імплементувала у законодавство України європейський регламент щодо small cells. Про це йдеться в дописі регулятора на Facebook.

Малопотужні базові станції — це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.

Small cells забезпечують високоякісне та безпечне покриття мобільного зв’язку як у приміщеннях, так і на відкритих просторах. Вони доповнюють операторську мережу, покращуючи покриття, додаючи цільову ємність та підтримуючи впровадження нових послуг і кращу взаємодію з користувачами.

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Малопотужні базові станції мають широкий спектр застосувань: бізнес-парки, офісні та торговельні центри, пасажирські термінали, розгортання приватних мереж 4G та 5G, а також забезпечення достатньої ємності у густонаселених районах міст.

Оператори отримали чіткі правила щодо використання цього радіообладнання, що спрощує його впровадження.

Для абонентів це означає кращий доступ до мобільної мережі саме там, де раніше сигнал був слабким або ємність мережі була обмеженою. Як результат — стабільніше з’єднання та вища якість послуг.

Нагадаємо, що всі українські мобільні оператори впровадили технології VoLTE та VoWiFi. Функція «Voice over LTE» (VoLTE) дає змогу здійснювати дзвінки через мережу 4G замість традиційних 2G/3G, що забезпечує стабільніший зв’язок і вищу якість звуку. Технологія «Voice over WiFi» (VoWiFi) дозволяє телефонувати через Wi-Fi у місцях зі слабким покриттям мобільної мережі.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСмартфониТехнології
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