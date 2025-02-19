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IKEA відновить роботу в Україні у 2025

19.02.2025 10:00
Ольга Деркач
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Очікується, що магазини ІКЕА відкриються в Україні у 2025 році, проте точну дату компанія оголосить офіційно

IKEA відновить роботу в Україні у 2025

IKEA відновить роботу в Україні у 2025 Фото: ikea.com

Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин у коментарі для «Інтерфакс-Україна».

«Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Першій — в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові», — сказав Лашин.

Наразі ритейлер щоденно проводить роботи з оновлення торговельних площ: здійснюється прибирання, локальний ремонт, заміна вивісок та вивезення залишків товару.

Оксана Донска, членкиня правління Української асоціації меблярів (УАМ), раніше заявляла, що IKEA вже розмістила замовлення на широкий асортимент меблів від українських виробників.

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У травні 2020 року шведський меблевий гігант офіційно запустив в Україні інтернет-магазин, паралельно відкривши пункти видачі в торгових центрах Auchan Rive Gauche і Metro Cash & Carry у Києві. У грудні того ж року до них додався ще один пункт у ТРЦ Lavina Mall. У 2021-му компанія зробила наступний крок у розвитку українського ринку, відкривши свій перший фізичний магазин на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall у столиці.

IKEA — один із найбільших світових ритейлерів у сегменті меблів і товарів для дому. Група була заснована у Швеції, але наразі оперує під нідерландською юрисдикцією як частина Ingka Group. За підсумками 2024 фінансового року, що завершився 31 серпня, її роздрібний продаж знизився на 5,3%, досягнувши 45,1 млрд євро. Незважаючи на це, компанія продовжує розширювати свою присутність, відкривши 56 нових магазинів за рік. Загалом мережа налічує 400 торгових точок різних форматів та 174 центри планування й оформлення замовлень.

Нагадаємо, що IKEA тестує новий формат маркетплейсу. Шведський ритейлер IKEA почав тестувати платформу IKEA Preowned для продажу вживаних меблів. Пілотний проєкт вже стартував у Мадриді (Іспанія), а згодом буде запущений і в Осло (Норвегія). Як швидко він пошириться на інші країни, наразі невідомо.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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