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IKEA продала останні російські активи

08.11.2024 16:20
Дарія Шуть
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Шведська група Ingka Group, що володіла мережею магазинів IKEA і торгівельними центрами «Мега» у росії, остаточно вийшла з ринку

IKEA продала останні російські активи

Фото: wikipedia.org

Так, нещодавно Ingka Group продала свій останній актив в рф бізнесмену Роберту Узілову, повідомили джерела на ринку та представник покупця.

Це зокрема склад площею близбко 180 000 кв. м у підмосковному Єсипово — дистрибʼюторський центр, який шведська компанія відкрила у 2003 році. Він обслуговував усі магазини IKEA та після виходу компанії з рф не експлуатувався.

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Представник Роберта Узілова підтвердив угоду, але подробиць не повідомив. Її схвалила урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями.

У середині жовтня російська влада підняла мінімальний дисконт для таких угод із 50 до 60%, а внесок до бюджету – з 15 до 35% від їхньої вартості. Але, за даними джерела, угода Ingka Group пройшла «за старими ставками».

Зазначимо, ритейлер IKEA зайшов на ринок України у 2020 році та у 2021-му відкрив перший фізичний магазин в Києві. Але єдина українська точка компанії у столичному ТРЦ Blockbuster Mall пропрацювала лише рік.

Після початку повномасштабної війни IKEA призупинила роботу в Україні та закрила магазин та точки видачі. У червні 2022-го компанія заявила про повний вихід з ринку росії. Усі магазини IKEA у Росії (всього 17 магазинів) закрилися влітку 2022 року.

У червні 2024 року стало відомо, що шведська компанія IKEA, яка займається продажем меблів та товарів для дому, вирішила повернутись в Україну. Керівництво ухвалило такий крок ще у травні.

Також ми писали, що шведський ритейлер IKEA почав тестувати платформу IKEA Preowned для продажу вживаних меблів. Пілотний проєкт вже стартував у Мадриді (Іспанія), а згодом буде запущений і в Осло (Норвегія). Як швидко він пошириться на інші країни, наразі невідомо.

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За матеріалами РБК

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїСвітНовини
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