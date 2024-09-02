IKEA більше не найдорожчий бренд Північної Європи: хто її випередив

Вперше Equinor став найдорожчим брендом Північної Європи, випередивши IKEA, яка утримувала перше місце з 2013 року

Про це йдеться у дослідженні консалтингової компанії Brand Finance.

У 2024 році вартість бренду Equinor зросла на 24% і досягла 15,6 млрд євро. Це зростання в основному зумовлене збільшенням доходів та оптимістичними прогнозами, підкресленими значним зростанням виробництва бренду в 2023 році та його стратегічним переходом до більш надійного портфеля відновлюваних джерел енергії.

До 2030 року компанія очікує суттєвого збільшення грошових потоків від відновлюваних джерел енергії та низьковуглецевого бізнесу, що може сприяти підвищенню вартості бренду в найближчі роки.

Вартість бренду IKEA знизилася на 4% у 2024 році до 14,7 млрд євро, опустившись на друге місце серед найдорожчих брендів Північної Європи. Бренд зіткнувся з ринковими проблемами після того, як напади на кораблі в Ємені змусили кілька компаній припинити перевезення в цьому регіоні та перенаправити вантажі. Це призвело до затримки поставок для IKEA, що потенційно вплинуло на вартість бренду.

Equinor також має найвищий індекс сприйняття сталого розвитку у розмірі 1,4 млрд євро.

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Brand Finance також використовує своє дослідження для складання Індексу сприйняття сталого розвитку. Дослідження визначає роль сталого розвитку у формуванні споживчого вибору, які бренди споживачі вважають найбільш прихильними до сталого розвитку, частку вартості бренду, пов’язану зі сприйняттям сталого розвитку, а також вартість, що знаходиться під загрозою або може бути отримана, виходячи з різниці між сприйняттям сталого розвитку та фактичними показниками.

Компанія Equinor має найвищу серед норвезьких брендів вартість сприйняття сталого розвитку, яка становить 1,4 млрд євро. Дослідження Brand Finance показує, що сталий розвиток відіграє значну роль у формуванні думки споживачів у нафтогазовому секторі — 8,6%. Equinor має найсильнішу репутацію у сфері сталого розвитку.

Колишня компанія Statoil була ребрендована у 2018 році в Equinor, щоб продемонструвати свою прихильність до відновлюваних джерел енергії. Стратегія, схоже, має бажаний ефект для бренду, але Equinor, як і всі нафтові компанії, повинна діяти з обережністю.

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