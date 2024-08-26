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IKEA тестує новий формат маркетплейсу: чим особливий

26.08.2024 18:20
Дарія Шуть
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На новій платформі від IKEA користувачі зможуть продавати та купувати вживані товари бренду

IKEA тестує новий формат маркетплейсу: чим особливий

Фото: freepik.com

Шведський ритейлер IKEA почав тестувати платформу IKEA Preowned для продажу вживаних меблів. Пілотний проєкт вже стартував у Мадриді (Іспанія), а згодом буде запущений і в Осло (Норвегія). Як швидко він пошириться на інші країни, наразі невідомо.

За даними Financial Times, на новій платформі клієнти можуть перепродавати свої меблі IKEA іншим покупцям. Там можна розміщувати «майже всі» товари бренду, крім матраців, кухонної техніки та харчів.

Відомо, що IKEA забезпечуватиме обробку платежів, але не буде доставляти товари: покупець і продавець мають самостійно домовитися про спосіб передачі меблів.

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Після завершення транзакції продавець може отримати повну суму готівкою або обрати оплату подарунковими картками IKEA з додатковим бонусом у розмірі 15% від суми продажу.

Наразі використання платформи є безплатним як для покупців, так і для продавців. Як заявив генеральний директор компанії Єспер Бродін, ритейлер не має наміру отримувати прибуток від продажів на платформі.

Окрім нової платформи, IKEA продовжує пропонувати послугу викупу вживаних меблів через сервіс IKEA Buy-back. Викуплені товари потім продаються в магазинах компанії, включаючи точки в Бельгії.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що шведська компанія IKEA, яка займається продажем меблів та товарів для дому, вирішила повернутись в Україну. Керівництво ухвалило такий крок ще у травні.

Зазначимо, ритейлер IKEA зайшов на ринок України у 2020 році та у 2021-му відкрив перший фізичний магазин в Києві. Але єдина українська точка компанії у столичному ТРЦ Blockbuster Mall пропрацювала лише рік.

Після початку повномасштабної війни IKEA призупинила роботу в Україні та закрила магазин та точки видачі. У червні 2022-го компанія заявила про повний вихід з ринку росії.

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Рубрики: E-commerceКомпаніїСвітНовини
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