Solana впала до 3-місячного мінімуму: що далі

Solana (SOL) стала своєрідним вісником останнього криптовалютного «бичачого» ринку, оскільки наприкінці 2023 та на початку 2024 року вона зазнала особливо різкого зростання, піднявшись з приблизно $20 до понад $200 — 900% зростання всього за шість місяців

Сам блокчейн був дуже активним завдяки численним мемкоїнам — ще одному важливому елементу циклу — які знайшли свій дім на SOL.

Проте, нещодавні торги не були добрими до Solana, і вона зазнала падіння на 41,17% з максимуму 19 січня на рівні $286,81 до ціни на момент публікації в $166,10. Водночас, 30-денне падіння на 39,16% забезпечило SOL найнижчий рівень за останні три місяці.

З точки зору ринкової капіталізації, падіння ціни призвело до того, що Solana втратила близько $50 млрд протягом одного місяця.

Частково це падіння можна пояснити загальною невиразною динамікою на ринку криптовалют з початку 2025 року, особливо після того, як президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому.

Дійсно, інші відомі цифрові активи, такі як Біткоїн (BTC), перебувають у стагнації: наприклад, з початку року курс BTC зріс лише на 1,89%.

Масштабне падіння обсягу, переданого в мережу, також супроводжувало цінові показники Solana — з $2 млрд на початку листопада до $26 млн до 17 листопада, як повідомив аналітик мережі Алі Мартінес на X.

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Одночасно з падінням обсягу на 98,7% стрімко зросли короткі позиції, співвідношення яких до «довгих» перевищило аналогічний показник для всіх інших відомих цифрових активів, згідно з даними, на 18 лютого.

Принаймні частину проблем SOL можна пояснити популярністю мережі серед мемкоїнів. Зокрема, такі криптовалюти часто використовувалися недобросовісними учасниками спільноти для різних видів шахрайства.

Однак варто зазначити, що падіння цін — навіть якщо воно різке і велике — часто не є фінальним для основних криптовалют: наприклад, Біткоїн повернувся після падіння у 2021 і 2022 роках з $67 000 до $16 000, а сама Solana відновилася після обвалу з $250 до $10 майже в той самий час.

У цьому випадку падіння SOL може надати можливість купити, оскільки аналітик патернів, відомий як Trader Tardigrade on X, оцінив, що поки токен залишається вище $162, його наступна мета становить $280.

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Джерело: Finbold.