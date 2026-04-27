Названо 10 найбагатших бізнесменів України — Опендатабот

74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 млн грн на рік та вчасно подають фінансову звітність, нараховується наразі в Україні. Переважна більшість з них — 72% — чоловіки. До трійки найбагатших бізнесменів України потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський. Майже чверть бізнесменів зареєстровані у Києві

74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу, нараховується наразі в Україні. Це п’ята частина від усіх власників компаній, які подали річну звітність — 360 тисяч бізнесменів. Лише 28% бізнесменів з переліку — жінки.

За рік рейтинг виріс: 9 122 учасників вибули, водночас 15 450 додались. Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів. Змінилися й позиції, на своїх місцях утримався лише 21 учасник. Водночас 37% бізнесменів піднялися у рейтингу, а 42% — навпаки, втратили позиції.

Майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878). Разом на ці 3 регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни.

Більшість працює у «середньому» сегменті великого бізнесу: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн. Ще 19% генерують від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% — це справжні гіганти з обігом понад 1 млрд грн.

«Вхідний квиток» до сотні найбагатших бізнесменів країни зріс до 9,96 млрд грн у 2025 році. Це на 11% більше, ніж у 2024 році. Аби потрапити до топ-1000, потрібно щонайменше 1,5 млрд грн доходу компаній.

З моменту публікації Рейтингу бізнесменів-2025 у переліку відбулись зміни — зокрема, через актуалізацію фінзвітності. Тож десятка кращих оновилась.

Станом на зараз, з урахуванням уточненої фінансової звітності, топ-10 бізнесменів 2026 виглядає так:

Абсолютним лідером залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн. Друге і третє місця займають Віталій Антонов (164 млрд грн) та Андрій Веревський (149,7 млрд грн). До десятки також входять Юрій Косюк, Володимир Костельман, Олексій Порошенко та Дмитро Фірташ. Єдина жінка у топ-10 — Світлана Івахів, яка замикає топ з доходом близько 46,9 млрд грн.

69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні. Також у переліку є представники Кіпру (7%), США та Великої Британії (по 5%), Швейцарії (4%) та інших країн, включаючи ОАЕ, Німеччину і Монако.

Як відправну точку для рейтингу було обрано дохід від 10+ млн грн. Це саме той поріг, на якому вже не працює єдиний податок та межа, за якою справа починає ставати бізнесом — зі структуруванням, звітністю та всіма податками. У міру оновлення фінзвітності перелік може набувати змін.

Джерело: Опендатабот.