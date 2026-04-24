На скільки виріс Клуб білого бізнесу — Опендатабот

Понад 8,9 тисячі учасників нараховує Клуб білого бізнесу станом на квітень 2026 року за даними Державної податкової служби. Це на 18% більше, ніж у кінці 2025 року. 93% учасників Клубу Податкової — це компанії. Більшість з них працює у сфері роздрібної та оптової торгівлі, ремонту транспорту та агросфері. 34 компанії-учасники Клубу білого бізнесу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатаботу

8 991 учасник перебуває наразі у Клубі білого бізнесу. Це на 18% більше, ніж на кінець 2025 року. До Клубу можуть потрапити компанії та ФОПи, які демонструють відкритість, сумлінно сплачують податки, подають звітність та не мають зв’язків із росією.

93% переліку формують компанії — 8 410 бізнесів, проте у 42 компаній з них приховані дані. Майже всі компанії мають активний статус: 8 360 зареєстровані та працюють, лише одиниці перебувають у стані припинення, банкрутства чи ліквідації.

Найбільше компаній працює у сфері торгівлі та ремонту транспорту — 1 773 підприємства або 21%. Майже наздоганяє аграрний сектор — 1 652 компанії (20%), а переробна промисловість налічує 1 453 бізнеси (17%).

Кожен п’ятий учасник білого клубу серед компаній зареєстрований у Києві — 1 921 справа. Наслідує Дніпропетровщина (774 бізнеси), Львівщина (638), Київщина (609) та Харківщина (428).

Також читайте: Хто найкращий роботодавець України — рейтинг Опендатабот

34 компанії з Клубу білого бізнесу потрапили до Індексу Опендатаботу 2026. Серед них АТБ-МАРКЕТ із доходом 247,3 млрд грн, енергетичні компанії Дніпровські енергетичні послуги (31,8 млрд грн) та Київська обласна ЕК (31,6 млрд грн), аграрний гігант Миронівська птахофабрика (27,3 млрд грн) та Інтерпайп Ніко Тьюб (23,7 млрд грн).

Серед учасників Клубу 100 компаній входять до фінансово-промислових груп, ще 124 — пов’язані з ними. Найбільше представництво має група АТБ — 9 компаній із сумарним доходом понад 273 млрд грн. Наслідують Західнадрасервіс — 7 компаній з доходом 6,77 млрд та МХП — 6 компаній з загальним доходом 39,78 млрд. До п’ятірки лідерів також потрапили група Пінчуків та група братів Супруненків.

Окрім великих компаній, у списку є і малий та середній бізнес — 581 ФОП. Більшість учасників зареєстровано у Києві — 76 підприємців (13%), далі йдуть Дніпропетровська (12%) та Львівська області (10%).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких сферах відкрилося найбільше ФОП у 2026 — Опендатабот

Скільки заробили компанії з польськими власниками за 2025 — Опендатабот

ФОПи працевлаштували майже мільйон українців — Опендатабот

Джерело: Опендатабот.

Новини по темі
ЄБРР надав Kernel $45 млн кредиту 24.04.2026

ЄБРР надав Kernel $45 млн кредиту
Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла 22.04.2026

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла
В Україні пропонують запровадити нові правила бронювання 22.04.2026

В Україні пропонують запровадити нові правила бронювання
Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026 22.04.2026

Названо, скільки податків вже сплатив Нафтогаз у 2026
Хто найкращий роботодавець України — рейтинг Опендатабот 22.04.2026

Хто найкращий роботодавець України — рейтинг Опендатабот
Скільки кредитів взяли підприємці у 2026 — статистика 20.04.2026

Скільки кредитів взяли підприємці у 2026 — статистика

