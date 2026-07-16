Нова економічна криза може невдовзі накрити світ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість суттєвого розширення військової операції проти Ірану. За інформацією The Wall Street Journal, у Білому домі обговорюють одразу кілька сценаріїв ескалації, які можуть не лише загострити ситуацію на Близькому Сході, а й спровокувати новий стрибок світових цін на нафту та паливо

За даними видання, під час наради в Situation Room президенту представили кілька варіантів подальших дій. Один із них передбачає встановлення контролю над островом Харг (Kharg Island) — ключовим нафтовим терміналом Ірану, через який проходить переважна частина експорту іранської нафти. Будь-які бойові дії навколо цього об’єкта можуть суттєво скоротити пропозицію сировини на світовому ринку та викликати різке подорожчання енергоносіїв.

Ще один сценарій стосується можливого удару по підземному комплексу Pickaxe Mountain, який американські посадовці вважають одним із найважливіших елементів іранської ядерної програми. Через складну систему тунелів та значну глибину розташування об’єкт практично недосяжний для звичайних авіаударів, що робить його однією з найскладніших потенційних цілей.

Також серед можливих кроків розглядаються масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Ірану. Водночас остаточного рішення президент США поки не ухвалив. За інформацією WSJ, Дональд Трамп продовжує зважувати військові ризики та політичні наслідки, не виключаючи, що загроза ескалації може використовуватися як інструмент тиску на Тегеран у переговорах.

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На тлі загострення Іран уже пригрозив повністю заблокувати експорт енергоносіїв із регіону та перекрити Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою. Аналітики попереджають, що навіть часткові перебої з постачанням можуть миттєво відобразитися на вартості нафти, бензину та дизельного пального у багатьох країнах світу.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що для України можливе подорожчання нафти та нафтопродуктів означатиме додатковий інфляційний тиск, зростання вартості логістики, пального та собівартості товарів. Попри те, що Україна не є безпосереднім учасником конфлікту, глобальні коливання енергетичних ринків традиційно швидко відображаються і на українській економіці.

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Джерела: wsj.com; theguardian.com.