Учені знайшли цукор в космосі

Міжнародна група астрономів уперше виявила простий цукор у міжзоряному просторі. Йдеться про еритрулозу — органічну сполуку, яка природно міститься в малині та використовується у виробництві косметичних засобів для автозасмаги. Відкриття стало ще одним доказом того, що ключові для виникнення життя молекули можуть утворюватися далеко за межами планет

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, показало, що еритрулозу виявили у величезній хмарі газу та пилу G+0.693-0.027, розташованій поблизу центру Чумацького Шляху. Для спостережень науковці використали два іспанські радіотелескопи.

За словами керівниці дослідження, докторки Ісаскун Хіменес-Серри з Іспанського центру астробіології, це перший випадок, коли цукор вдалося безпосередньо зафіксувати в міжзоряному середовищі.

«Це перший цукор, виявлений у міжзоряному просторі. Відкриття свідчить, що такі молекули можуть бути значно поширенішими, ніж ми вважали раніше. Воно також відкриває можливість того, що життя на інших планетах могло виникати за сценарієм, подібним до земного», — зазначила дослідниця.

Походження простих цукрів давно залишається однією з нерозв’язаних загадок науки. Лабораторні експерименти свідчать, що на ранній Землі вони навряд чи могли утворюватися у великих кількостях. Водночас їх уже знаходили у стародавніх метеоритах та зразках астероїда Бенну, що натякало на їхнє космічне походження. Однак до цього часу жодного цукру не вдавалося безпосередньо виявити в міжзоряному просторі.

Під час дослідження астрономи спочатку шукали прості цукри з трьома атомами вуглецю, але безуспішно. Згодом вони несподівано зафіксували спектральний сигнал еритрулози — молекули, що містить чотири атоми вуглецю.

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Науковці вважають, що еритрулоза утворюється на поверхні мікроскопічних частинок космічного пилу внаслідок взаємодії двох інших органічних сполук — гліколальдегіду та етиленгліколю. Особливо вражає те, що ці реакції відбуваються за температури близько -250 °C.

Вчені припускають, що такі органічні сполуки можуть переноситися кометами й астероїдами на молоді планети. За їхніми оцінками, під час періоду Пізнього важкого бомбардування, коли приблизно чотири мільярди років тому Земля переживала масовані зіткнення з космічними тілами, на її поверхню могли потрапити мільйони тонн еритрулози.

Саме така «доставка» органічних речовин із космосу, на думку дослідників, могла збагатити так званий пребіотичний бульйон — середовище, у якому сформувалися перші біомолекули.

Значення відкриття виходить далеко за межі самої еритрулози. Прості цукри є не лише джерелом енергії для живих організмів, а й можуть брати участь в утворенні рибонуклеотидів — основних компонентів РНК. Саме РНК, за однією з провідних наукових гіпотез, була першою молекулою, здатною зберігати та передавати генетичну інформацію ще до появи ДНК.

Професор Йошіхіро Фурукава з Університету Тохоку в Японії, який раніше виявив цукри на астероїді Бенну, назвав результати дослідження довгоочікуваними. За його словами, виявлення цукрів безпосередньо в міжзоряному просторі підтверджує, що подібні органічні молекули можуть потрапляти на планети разом із кометним пилом і, за сприятливих умов, сприяти зародженню життя.

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Джерела: УНІАН, The Guardian.