Коли відбудеться наступне сонячне затемнення

До одного з найочікуваніших астрономічних явищ наступного року — повного сонячного затемнення — залишився лише місяць. Уже 12 серпня 2026 року Місяць повністю закриє Сонце для мільйонів людей, які опиняться на вузькій смузі повної фази, що пройде через Гренландію, Ісландію та північ Іспанії

Для європейців ця подія є особливо знаковою, адже це буде перше повне сонячне затемнення в Європі з 1999 року. Саме тому астрономи та любителі спостережень за небом уже активно планують поїздки до регіонів, де можна буде побачити повну фазу затемнення.

Найдовше повне затемнення триватиме до 2 хвилин 18 секунд. Однією з найпопулярніших локацій для спостереження, як очікується, стане Іспанія. Водночас астрономи застерігають, що Сонце під час повної фази перебуватиме низько над західним горизонтом, тому для успішного спостереження необхідно заздалегідь обрати місце без природних або міських перешкод.

Хоча повне затемнення Україну омине, мешканці країни також зможуть побачити це рідкісне явище. Над територією України спостерігатиметься часткове сонячне затемнення, однак його видимість суттєво відрізнятиметься залежно від регіону.

Найкраще затемнення буде помітне на заході України. Зокрема, в Ужгороді Місяць закриє близько 43,5% сонячного диска, у Львові — близько 40,5%, у Тернополі — приблизно 26,4%. У центральній частині країни явище буде менш вираженим: у Хмельницькому Сонце закриється приблизно на 16,4%, у Вінниці — на 6,9%, а в Києві максимальна фаза становитиме лише близько 2,7%, тому більшість містян можуть навіть не помітити затемнення без спеціальних спостережень.

Сонячне затемнення 12 серпня: де, коли та яку фазу побачать Локація Тип затемнення Максимальна фаза за Києвом Що можна буде побачити Скоурсбі-Сунд, Гренландія Повне 20:35 Повна фаза триватиме 1 хв 46 с Рейк’явік, Ісландія Повне 20:48 Повна фаза триватиме близько 1 хв Хіхон, Іспанія Повне 21:26 Повна фаза триватиме 1 хв 46 с Лондон, Велика Британія Часткове 21:13 Близько 91% сонячного диска Париж, Франція Часткове 21:17 Близько 91% сонячного диска Київ, Україна Часткове 20:18 Близько 2,7% сонячного диска Час наведено за Києвом. У різних регіонах України видимість затемнення відрізнятиметься: найпомітнішим воно буде на заході країни.

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Під час затемнення фахівці рекомендують використовувати лише спеціальні сертифіковані сонячні фільтри або окуляри для спостереження за Сонцем. Звичайні сонцезахисні окуляри, закопчене скло чи інші підручні засоби не забезпечують належного захисту очей і можуть призвести до серйозного пошкодження зору.

Редакція PSM звертає увагу, що наступне повне сонячне затемнення, яке буде добре видно з території більшої частини Європи, доведеться чекати ще кілька років. Тому для багатьох любителів астрономії затемнення 12 серпня 2026 року стане унікальною нагодою побачити одне з найвражаючих природних явищ, навіть якщо в Україні воно проявиться лише як часткове.

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Джерела: space.com; science.nasa.gov.