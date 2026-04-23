У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії

23.04.2026 12:40
Ольга Деркач

Народний депутат Микола Княжицький подав законопроєкт, який наголошує, що чинне законодавство у сфері протидії ксенофобії не враховує окремої специфіки українофобії, зокрема як інструменту, що використовується в умовах гібридної війни

У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії

Фото: mof.gov.ua

До парламенту внесено законопроєкт №15186, який передбачає запровадження юридичної відповідальності за прояви українофобії. Як пояснює Княжицький, ця ініціатива з’явилася у відповідь на тривалий суспільний запит, а також на потребу посилити захист національної гідності українців як усередині держави, так і в умовах зовнішнього тиску.

За його словами, документ спрямований на формування дієвого правового інструменту, який дозволить ефективно протидіяти дискримінації українців та інформаційним атакам, що мають на меті розкол суспільства.

У разі ухвалення закону правоохоронні органи отримають чіткі підстави для кваліфікації таких правопорушень, а також зможуть забезпечити належний захист базових засад конституційного устрою України. При цьому реалізація запропонованих змін не вимагатиме додаткового фінансування з державного бюджету, однак має суттєво зміцнити інформаційну стійкість країни в умовах збройної агресії.

Окремо в законопроєкті визначено, які саме дії підпадатимуть під поняття українофобії. Йдеться про умисні прояви, спрямовані на розпалювання ворожнечі щодо українців, приниження національної гідності, а також публічне заперечення права української нації на самовизначення і власну державність.

Зокрема, до таких дій віднесено:

  • публічні заклики, що ставлять під сумнів суб’єктність української держави та нації;
  • виправдання підкорення або асиміляції українського народу, а також заперечення легітимності боротьби за незалежність;
  • відкриту зневагу до етнокультурних особливостей українців, дискредитацію української мови та культури з метою підриву національної ідентичності.

Проблема відсутності чіткого правового визначення українофобії раніше вже піднімалася в суспільстві. Зокрема, Микола Томенко ініціював відповідну петицію, у якій зазначалося, що неврегульованість цього питання на законодавчому рівні фактично призводить до безкарності за дії, спрямовані на приниження всього українського.

Джерело: Espreso.tv.

