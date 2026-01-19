Творець ChatGPT хоче об’єднати мозок людини з ШІ

OpenAI, компанія-розробник ChatGPT, інвестувала у стартап Merge Labs, який працює над інтерфейсом мозок-комп’ютер (BCI). Проєкт пов’язаний із CEO OpenAI Семом Альтманом: він є серед співзасновників і публічно просуває ідею так званого merge — «злиття» людини та машин

Merge Labs вийшла з режиму стелс і оголосила про seed-раунд на $250 млн за оцінки $850 млн. За даними джерела, найбільший окремий чек у раунді виписала саме OpenAI. Серед інших інвесторів — Bain Capital, Interface Fund і Fifty Years, а також розробник відеоігор Ґейб Ньюелл.

У Merge Labs називають себе «дослідницькою лабораторією», яка прагне «поєднати біологічний та штучний інтелект, щоб максимізувати людські можливості». У заяві компанії йдеться, що масштабне підключення до нейронів може допомогти відновлювати втрачені здібності, підтримувати здоровіші стани мозку, поглиблювати зв’язок між людьми та розширювати те, що людина здатна уявляти й створювати разом із передовим ШІ.

Ключова обіцянка Merge Labs — неінвазивний підхід. Компанія заявляє, що хоче розробити технології, які «з’єднуються з нейронами за допомогою молекул замість електродів», а передавання та зчитування інформації планує забезпечити «глибокопроникними модальностями на кшталт ультразвуку». Деталей про конкретні прототипи або строки розробки стартап не розкрив.

Інвестиція OpenAI підсилює конкуренцію з Neuralink Ілона Маска, яка теж розробляє BCI для людей із важким паралічем. Водночас Neuralink потребує інвазивної операції: хірургічний робот імплантує в мозок надтонкі нитки-електроди для зчитування нейронних сигналів. Компанія в червні 2025 року залучила $650 млн у раунді Series E за оцінки $9 млрд.

OpenAI пояснила участь у раунді тим, що BCI відкривають нові способи комунікації, навчання та взаємодії з технологіями і можуть стати «природним, людиноцентричним» інтерфейсом для безшовної взаємодії з ШІ. У межах партнерства компанії планують спільно працювати над науковими базовими моделями та інструментами, щоб прискорити дослідження. У OpenAI також зазначають, що ШІ може пришвидшити R&D у біоінженерії, нейронауці та інженерії пристроїв, а майбутні інтерфейси виграють від ШІ-систем, здатних інтерпретувати наміри користувача та працювати з «обмеженими й зашумленими сигналами».

Сам Альтман просуває концепцію merge щонайменше з 2017 року і припускав, що «злиття» людини та машин може відбутися в проміжку між 2025 і 2075 роками — від підключення мозку до електроніки до «дуже близької дружби з чатботом». Тепер ця ідея отримала й інвестиційне підкріплення від компанії, яку він очолює.

Джерело: TechCrunch.