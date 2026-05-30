Пенсіонерів попередили про фейкові виплати до ₴5 300

В Україні активізувалися шахраї, які поширюють неправдиву інформацію про нібито нові виплати для пенсіонерів у розмірі від ₴3 200 до ₴5 300. Для цього вони використовують назву та символіку Пенсійного фонду України, щоб виманити у громадян банківські дані

Про це повідомили у кіберполіції.

За даними правоохоронців, у мережі поширюються оголошення про так звану «грошову допомогу» для пенсіонерів. Шахраї стверджують, що сума виплати залежить від регіону проживання та трудового стажу, а для її отримання необхідно перейти за посиланням і підтвердити область проживання.

Щоб змусити людей діяти швидко, зловмисники використовують психологічний тиск, наголошуючи, що пропозиція діє лише обмежений час.

Крім того, фіксується ще одна схема обману. Пенсіонерам надсилають повідомлення про нібито обов’язкову ідентифікацію для збереження пенсійних виплат. Посилання у таких повідомленнях ведуть на фішингові сайти, де користувачів просять ввести персональні та банківські дані.

У кіберполіції наголошують, що після введення інформації шахраї можуть отримати доступ до банківських рахунків та викрасти кошти.

Як уберегтися від шахраїв

Правоохоронці радять перевіряти інформацію виключно на офіційних ресурсах державних органів та не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень або Telegram-каналів.

Також не варто вводити особисті чи платіжні дані на невідомих сайтах. Особливу увагу слід звертати на повідомлення, які містять заклики до термінових дій або обіцяють швидкі виплати за обмежений час.

За матеріалами napensii.ua.