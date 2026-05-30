close-btn
PaySpaceMagazine

Пенсіонерів попередили про фейкові виплати до ₴5 300

30.05.2026 11:30
Микола Деркач

В Україні активізувалися шахраї, які поширюють неправдиву інформацію про нібито нові виплати для пенсіонерів у розмірі від ₴3 200 до ₴5 300. Для цього вони використовують назву та символіку Пенсійного фонду України, щоб виманити у громадян банківські дані

Пенсіонерів попередили про фейкові виплати до ₴5 300

Фото: freepik.com

Про це повідомили у кіберполіції.

За даними правоохоронців, у мережі поширюються оголошення про так звану «грошову допомогу» для пенсіонерів. Шахраї стверджують, що сума виплати залежить від регіону проживання та трудового стажу, а для її отримання необхідно перейти за посиланням і підтвердити область проживання.

Щоб змусити людей діяти швидко, зловмисники використовують психологічний тиск, наголошуючи, що пропозиція діє лише обмежений час.

Крім того, фіксується ще одна схема обману. Пенсіонерам надсилають повідомлення про нібито обов’язкову ідентифікацію для збереження пенсійних виплат. Посилання у таких повідомленнях ведуть на фішингові сайти, де користувачів просять ввести персональні та банківські дані.

Читайте також: Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право

У кіберполіції наголошують, що після введення інформації шахраї можуть отримати доступ до банківських рахунків та викрасти кошти.

Як уберегтися від шахраїв

Правоохоронці радять перевіряти інформацію виключно на офіційних ресурсах державних органів та не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень або Telegram-каналів.

Також не варто вводити особисті чи платіжні дані на невідомих сайтах. Особливу увагу слід звертати на повідомлення, які містять заклики до термінових дій або обіцяють швидкі виплати за обмежений час.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Програму єЯсла можуть розширити

Деякі українці можуть втратити частину стажу

Пенсії в Україні перерахують за новими правилами

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили українці у травні 2026 30.05.2026

Скільки податків сплатили українці у травні 2026
5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити 30.05.2026

5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити
Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги 29.05.2026

Деякі українці можуть отримати 10 тис. грн допомоги
НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету 29.05.2026

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету
PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн 29.05.2026

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн
Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги 29.05.2026

Польща взялася за податки українців: кому загрожують борги

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  14:00

James Webb виявив аномальну чорну діру, яка ламає уявлення про Всесвіт

 Сьогодні  13:00

Скільки податків сплатили українці у травні 2026

 Сьогодні  10:00

5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити

 29.05.2026  17:30

Вчені заявили про несподівану загрозу від супутників

 29.05.2026  16:50

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

 29.05.2026  16:10

Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

 29.05.2026  15:30

Директор з інновацій залишає NovaPay

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.