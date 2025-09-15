close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Армія+ з’явилися нові функції

15.09.2025 15:30
Микола Деркач

У новій версії Армія+ 2.5.0 з’явився Довідник Армія ID. Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту

У застосунку Армія+ з’явилися нові функції

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Також додано 5 нових рапортів:

  • одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
  • донація крові;
  • довідка про доходи;
  • довідка про обставини травми (Додаток 5);
  • звільнення за досягненням граничного віку.

Оновлено і рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати.

Читайте також: Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Раніше ми писали, що Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим. Тепер на одному сайті можна побачити, з чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди.

Також нагадаємо, що військовослужбовці, яких переводять до іншого населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова виплата, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом родини

Як уточнюють в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики, таку допомогу передбачено наказом Міністерства оборони від 5 лютого 2018 року №45.

Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять:

  • службу за контрактом;
  • кадрову службу;
  • службу за призовом з осіб офіцерського складу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Порядок виплат грошової допомоги сім’ям загиблих військових змінено — Міноборони

Військові можуть отримати до ₴250 000 доплати: хто має право

Скільки платять військовим після полону та поранень

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Apple випускає iOS 26: що зміниться 15.09.2025

Apple випускає iOS 26: що зміниться
Укрпошта запустила новий мобільний застосунок 15.09.2025

Укрпошта запустила новий мобільний застосунок
Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail 14.09.2025

Google вдосконалює інструмент відстеження посилок у Gmail
У Дії зʼявилася нова послуга 11.09.2025

У Дії зʼявилася нова послуга
Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce 11.09.2025

Mastercard запустила нові ШІ-інструменти для e-commerce
Rakuten Viber запускає маркетплейс 11.09.2025

Rakuten Viber запускає маркетплейс
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

 Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Останні новини
Сьогодні  21:00

ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

 Сьогодні  20:30

Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти

 Сьогодні  19:50

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 Сьогодні  19:10

2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння

 Сьогодні  18:30

Apple випускає iOS 26: що зміниться

 Сьогодні  17:30

Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев

 Сьогодні  15:30

У застосунку Армія+ з’явилися нові функції

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.