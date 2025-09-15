У застосунку Армія+ з’явилися нові функції

У новій версії Армія+ 2.5.0 з’явився Довідник Армія ID. Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Також додано 5 нових рапортів:
- одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
- донація крові;
- довідка про доходи;
- довідка про обставини травми (Додаток 5);
- звільнення за досягненням граничного віку.
Оновлено і рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати.
Раніше ми писали, що Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим. Тепер на одному сайті можна побачити, з чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди.
Також нагадаємо, що військовослужбовці, яких переводять до іншого населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова виплата, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом родини
Як уточнюють в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики, таку допомогу передбачено наказом Міністерства оборони від 5 лютого 2018 року №45.
Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять:
- службу за контрактом;
- кадрову службу;
- службу за призовом з осіб офіцерського складу.
