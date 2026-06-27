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У «Армія+» запустили бета-тест спрощених переведень військових

27.06.2026 13:00
Микола Деркач

Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом розпочало тестування нового механізму переведення військовослужбовців. Його мета — зробити процедуру переведення більш зрозумілою та зручною для військових, водночас зберігши бойову стійкість підрозділів

У «Армія+» запустили бета-тест спрощених переведень військових

Фото: t.me/zedigital, chatgpt.com

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16 та 19 армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорт через Армія+ для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу.

Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ.

Усі етапи проходять через Армія+:

  • подання рапорту з електронним підписом;
  • відстеження статусу розгляду;
  • отримання рішення та розʼяснень у застосунку.

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Щоб зберегти бойову стійкість підрозділів, новий підхід передбачає чіткі правила: переведення можливі лише в межах операційної зони одного корпусу з визначеними строками розгляду та щомісячними лімітами на кількість переведень.

«Бета-тест триватиме до 24 вересня. Після пілотування та оцінки результатів плануємо масштабувати це рішення, — пояснює Федоров. —  Для тих, кому потрібна консультація щодо умов переведення, працює служба підтримки в застосунку Армія+ та безоплатна гаряча лінія Міноборони — 1519».

У редакції PaySpace Magazine зазначають, що цифровізація кадрових процесів у Збройних силах України поступово спрощує взаємодію військовослужбовців із командуванням. Якщо пілотний проєкт підтвердить свою ефективність, механізм спрощених переведень можуть масштабувати на інші армійські корпуси, що зробить процес зміни місця служби більш прозорим, швидким і зрозумілим для військових.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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