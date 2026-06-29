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3 фактори, на які варто звернути увагу криптоінвесторам цього тижня

29.06.2026 19:30
Ольга Деркач

Крипторинок провів вихідні без особливих змін — після важкого тижня, що забрав із ринку ще $140 млрд. Тим часом на Близькому Сході знову загострилася ситуація: США завдали ударів по іранських військових об’єктах у кількох локаціях у відповідь на атаку дрона на комерційне судно

3 фактори, на які варто звернути увагу криптоінвесторам цього тижня

Фото: magnific.com//freepik

Індекс страху й жадібності для традиційних ринків опустився до 24,8 пункту — це найнижчий показник із початку квітня, повідомляє Kobeissi Letter. Цей тиждень буде насиченим на дані щодо ринку праці, які можуть вплинути на подальші кроки Федеральної резервної системи.

Економічні звіти традиційно стають ключовим тригером для крипторинку: раніше вже неодноразово фіксувалося, як саме показники інфляції та зайнятості в США формували короткострокові настрої інвесторів і визначали динаміку Біткоїна.

Понеділок стане першим тестом на реакцію ринку щодо ескалації — крипторинок уже у червоній зоні, оскільки Біткоїн не може втримати позначку $60 000.

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У вівторок вийдуть дані JOLTs про відкриті вакансії за травень і звіт про споживчу довіру американців за червень. У середу опублікують індекс ділової активності в обробній промисловості (ISM Manufacturing PMI) за червень — він покаже, у якому стані перебуває промисловий сектор США.

Головна подія тижня — звіт про зайнятість за червень, який вийде у четвер. Це останній звіт про ринок праці, який отримає ФРС перед липневим засіданням, тож саме він може визначити напрямок ставок на найближчі місяці. Якщо слабкість ринку праці продовжиться, це підтвердить побоювання щодо стагфляції — ситуації, коли потрібно одночасно підтримувати зростання й стримувати інфляцію. Натомість «гарячі» дані підвищать імовірність вищих ставок, що ускладнить умови для ризикових активів, включно з криптовалютами. Утім, ринок уже закладає в ціни слабкий результат, тому головна небезпека — несподіване перевищення прогнозів.

Загальна картина крипторинку залишається невтішною: настрої погіршуються в розпал затяжної криптозими. Сукупна капіталізація ринку впала до найнижчого рівня з вересня 2024 року — $2,13 трлн, а Біткоїн очолює втрати на тлі продовження капітуляції інвесторів. BTC втратив 1,5% за день, опустившись до $59 000, перш ніж трохи відновитися. Актив тримається на критичному рівні підтримки: якщо він не втримається, ціна може швидко впасти до позначки близько $53 000 — рівня, який історично слугував дном попередніх ведмежих ринків.

Ethereum уже досяг свого багаторічного мінімуму в межах поточного ведмежого циклу: токен не може піднятися вище $1 570 і продовжує слабшати щогодини.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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