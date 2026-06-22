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4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

22.06.2026 12:30
Ольга Деркач

Криптовалютний ринок провів вихідні в червоній зоні: надії на мирну угоду між США та Іраном залишаються хиткими. Фʼючерси на американський фондовий ринок відкрилися нижче на тлі очікування результатів переговорів США та Ірану у Швейцарії. Тим часом президент США Дональд Трамп знову загострив риторику, попередивши, що завдасть по Ірану ще сильнішого удару, якщо підтримувані ним сили в Лівані продовжать провокації

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Фото: magnific.com/freepik

Тиждень із 22 по 26 червня обіцяє бути насиченим на економічні події. У вівторок вийдуть червневі дані індексу PMI від S&P Global, у середу — статистика з продажу нового житла за травень. Однак головна увага ринку прикута до четверга, коли опублікують звіт про інфляцію PCE за травень — улюблений показник інфляції Федеральної резервної системи.

Подібні очікування навколо звітів PCE регулярно зʼявляються на ринку: раніше дані щодо інфляції також ставали ключовим тригером для коливань Біткоїна, оскільки інвестори намагаються спрогнозувати подальші кроки ФРС щодо процентних ставок.

Звіт надходить після минулотижневого засідання FOMC, на якому посадовці зберегли ставки незмінними, але дали сигнал про схильність до жорсткішої монетарної політики з фокусом на інфляцію. Якщо PCE перевищить очікування — а це ймовірно з огляду на зростання цін на енергоносії — ринки можуть закласти в ціни менше шансів на знижен­ня ставок, що чинитиме тиск на ризикові активи.

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За оцінкою аналітиків Bloomberg, червневе засідання FOMC, на якому половина членів комітету схилялася до жорсткішого курсу, надіслало ринку «яструбиний сигнал». Хоча новий голова ФРС Кевін Уорш не подав власну точку на «dot plot», його тон на пресконференції також прозвучав доволі жорстко — і гаряча інфляція PCE, ймовірно, лише підкріпить це повідомлення. Наразі ймовірність підвищення ставки на найближчому засіданні ФРС у кінці липня оцінюється на рівні близько 40%, згідно з інструментом CME FedWatch.

Додаткові макродані вийдуть у четвер — звіт про ВВП США за перший квартал, який дасть уявлення про темпи економічного зростання. У пʼятницю на завершення насиченого тижня опублікують червневі дані споживчих настроїв і інфляційних очікувань Мічиганського університету.

Що стосується самого крипторинку: загальна капіталізація залишається на рівні приблизно $2,3 трлн, а цього тижня очікується підвищена волатильність із ризиком руху вниз. Біткоїн торгується у вузькому діапазоні навколо $64 000, після короткого падіння до $63 000 і швидкого відновлення. Тижневе закриття зафіксувалося на позначці $63 267, формуючи базу підтримки. Ethereum тримається на багаторічних мінімумах, не в змозі закріпитися вище $1 700, а більшість альткоїнів продовжують відступати.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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