На Волл-стріт назвали головний ризик для світових ринків

Головний інвестиційний директор OnePoint BFG Wealth Partners Пітер Буквар вважає, що світові фінансові ринки все ще адаптуються до наслідків багаторічної політики «дешевих грошей», яку він називає найбільшою фінансовою бульбашкою в історії. На його думку, подальше зростання дохідності державних облігацій США може суттєво вплинути як на фондовий ринок, так і на нинішній бум навколо штучного інтелекту

В інтерв’ю Девіду Ліну інвестор заявив, що глобальний ринок облігацій залишається у довгостроковому ведмежому тренді. Він прогнозує, що дохідність 10-річних казначейських облігацій США може знову піднятися до 5% — рівня, який востаннє спостерігався у 2023 році.

«Ми перебуваємо на ведмежому ринку облігацій. Я говорю про це вже багато років. Це глобальне явище, яке стало наслідком епічної, можливо, найбільшої фінансової бульбашки в історії», — зазначив Буквар.

Чому інвестор говорить про «найбільшу бульбашку»

На думку Буквара, головною причиною нинішньої ситуації стала багаторічна політика наднизьких процентних ставок, яку проводили провідні центральні банки світу після фінансової кризи та пандемії.

Саме тоді світовий ринок зіткнувся з безпрецедентним явищем — понад $18 трлн державних і корпоративних облігацій мали від’ємну дохідність. Інвестори фактично були готові платити за можливість зберігати кошти в таких активах.

Експерт переконаний, що наслідки цього періоду ще не відпрацьовані ринком повністю. Подальше підвищення прибутковості облігацій може призвести до переоцінки вартості акцій, особливо компаній, бізнес яких багато років розвивався завдяки дешевому фінансуванню.

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Ралі ШІ також може втратити темп

Буквар також висловив стриманий прогноз щодо компаній, які стали головними бенефіціарами буму штучного інтелекту.

На його думку, найбільш активна фаза інвестицій у дата-центри, чипи та іншу інфраструктуру для генеративного ШІ поступово завершується. Надалі основними вигодонабувачами стануть компанії, які ефективно використовують технології штучного інтелекту у власному бізнесі, а не ті, що лише будують відповідну інфраструктуру.

Водночас інвестор позитивно оцінює перспективи активів, пов’язаних із реальним сектором економіки. Зокрема, він називає привабливими інвестиції в енергетику, сільське господарство, уранову галузь, а також у недооцінені компанії споживчого сектору.

Свою позицію Буквар пояснює очікуваннями, що інфляція та процентні ставки залишатимуться вищими, ніж це було у період «дешевих грошей», а отже інвестори дедалі більше звертатимуть увагу на реальні активи.

Редакція PSM звертає увагу, що зростання прибутковості американських держоблігацій традиційно впливає на всі світові фінансові ринки. Для України це означає посилення конкуренції за міжнародний капітал, адже високі ставки у США роблять безризикові активи привабливішими для інвесторів. Водночас після завершення війни українська економіка може залишатися цікавою завдяки масштабним проєктам відновлення, які потенційно здатні забезпечити вищу дохідність порівняно з розвиненими ринками.

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За матеріалами finbold.com; youtube.com.