У застосунку Резерв+ зʼявилася нова функція

Застосунок Резерв+ отримав нову функцію — тепер користувачі можуть увімкнути push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У Міноборони зазначають, що Резерв+ продовжує розвиватися як передбачуваний і зручний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів розвитку — сервіс сповіщень, який допомагає вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком: подання та зняття з розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення Резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, а також отримання електронного направлення на ВЛК.

Нова опція зі сповіщеннями про паперову повістку має допомогти військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникати непорозумінь та підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. У повідомленні вказуватимуть дату та час, коли потрібно з’явитися до ТЦК та СП.

У Міністерстві наголошують: push-сповіщення в Резерв+ не є повісткою, а лише інформаційним повідомленням. Його отримання чи прочитання не вважається врученням повістки. Функція також є добровільною — її можна увімкнути або вимкнути в меню застосунку.

Порядок надсилання повісток не змінюється: як і раніше, вони друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Крім того, протягом кварталу в Резерв+ планують додати сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку та скасування відстрочки.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку для військових Резерв+. Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

