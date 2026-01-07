close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Резерв+ зʼявилася нова функція

07.01.2026 13:30
Ольга Деркач

Застосунок Резерв+ отримав нову функцію — тепер користувачі можуть увімкнути push-сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою

У застосунку Резерв+ зʼявилася нова функція

Фото: play.google.com

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У Міноборони зазначають, що Резерв+ продовжує розвиватися як передбачуваний і зручний канал комунікації між державою та військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів розвитку — сервіс сповіщень, який допомагає вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком: подання та зняття з розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення Резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, а також отримання електронного направлення на ВЛК.

Нова опція зі сповіщеннями про паперову повістку має допомогти військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникати непорозумінь та підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. У повідомленні вказуватимуть дату та час, коли потрібно з’явитися до ТЦК та СП.

Цікаве по темі: Міноборони оновило застосунок Резерв+

У Міністерстві наголошують: push-сповіщення в Резерв+ не є повісткою, а лише інформаційним повідомленням. Його отримання чи прочитання не вважається врученням повістки. Функція також є добровільною — її можна увімкнути або вимкнути в меню застосунку.

Порядок надсилання повісток не змінюється: як і раніше, вони друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Крім того, протягом кварталу в Резерв+ планують додати сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку та скасування відстрочки.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку для військових Резерв+. Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Neuralink планує масове виробництво мозкових чипів у 2026 05.01.2026

Neuralink планує масове виробництво мозкових чипів у 2026
Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа 03.01.2026

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа
Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах 02.01.2026

Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах
OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT 31.12.2025

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT
Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку 31.12.2025

Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку
UPC презентує BinInfo: новий інструмент для глибокого аналізу карткових транзакцій 29.12.2025

UPC презентує BinInfo: новий інструмент для глибокого аналізу карткових транзакцій
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:10

Відбулися перші у 2026 році аукціони з розміщення ОВДП: скільки залучено

 Сьогодні  13:30

У застосунку Резерв+ зʼявилася нова функція

 Сьогодні  12:40

Як змінився небанківський ринок у грудні — НБУ

 Сьогодні  11:50

Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію

 Сьогодні  11:00

Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

 Сьогодні  10:10

Кого та на скільки оштрафував НБУ в грудні 2025 року

 06.01.2026  19:30

Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.