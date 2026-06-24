У Дії з’явилася нова військова облігація

У застосунку Дія стала доступною нова військова облігація під назвою «Алупка». Купити її можна за кілька хвилин просто у застосунку, без візитів до банку чи паперової бюрократії

Вартість однієї облігації становить від 1 025,5 грн, дохідність — від 16,25% річних. Дата виплати — 26 квітня 2028 року. Облігація має один із триваліших на сьогодні термінів обігу серед військових випусків, доступних у Дії — майже два роки.

Назви військовим облігаціям держава традиційно обирає символічно — на честь міст і територій, пов’язаних із війною: у серпні 2025 року, наприклад, в застосунку з’явилася облігація «Бахмут» — на честь міста, яке стало одним із символів спротиву під час повномасштабного вторгнення.

Кошти від продажу військових облігацій спрямовують на фінансування потреб сектору безпеки й оборони, виплату заробітних плат військовим, забезпечення армії та підтримку стійкості держави. Фактично кожна придбана облігація — це інструмент із подвійною функцією: підтримка фронту й водночас спосіб зберегти та примножити власні заощадження на тлі високої дохідності, яку зараз пропонує держава за військовими ОВДП.

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За даними Мінцифри, українці вже придбали понад 29,2 млн військових облігацій через Дію — це більш ніж 30,2 млрд грн, які працюють на підтримку захисників і захисниць та допомагають країні залишатися фінансово стійкою. Ця цифра продовжує стабільно зростати з кожним новим випуском, що свідчить про дедалі вищу довіру громадян до цього інструменту інвестування навіть в умовах війни.

Придбати облігацію можна за кілька кроків: відкрити Дію, на головному екрані обрати розділ «Військові облігації», вибрати облігацію «Алупка», партнера та кількість облігацій, а потім підписати й оплатити покупку. Виплати за облігаціями надходять безпосередньо на банківську картку власника, включно з картками «єПідтримка», що додатково спрощує процес отримання прибутку для інвесторів.

Послугу реалізувала Мінцифра спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України. Це частина спільного проєкту з продажу військових ОВДП через мобільний застосунок, який діє з жовтня 2022 року і за цей час став одним із основних каналів залучення коштів від населення на потреби оборони.

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Джерело: Дія.