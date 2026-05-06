Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін

6 травня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення рекомендувати Парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт № 15112-Д про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, а також ухвалити у другому читанні проєкт закону № 12360 щодо оцінки ефективності митних органів та впровадження митних процедур для посилок
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
«Обидва документи взаємопов’язані: разом вони формують цілісну правову базу для запровадження нових правил дистанційного продажу товарів, що забезпечить справедливість і конкурентоспроможність для українського бізнесу та додатковий фінансовий ресурс для потреб Сил оборони», — йдеться у повідомленні.
Ключові положення нової системи
- Оподаткування з 0 євро: ПДВ запроваджуватиметься на імпортовані товари, придбані через електронні інтерфейси, починаючи з 0 євро (раніше товари до 150 євро не оподатковувались ПДВ).
- Відповідальність маркетплейсів: обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься на маркетплейс (електронний інтерфейс), а не на покупця. Якщо маркетплейс — нерезидент, він має призначити представника в Україні, який відповідатиме за розрахунки з бюджетом.
- Непомітність для покупця: ПДВ (20%) буде автоматично включено у ціну товару на платформі. Процес отримання посилки не зміниться.
- Підакцизні товари: нові правила дистанційного продажу на алкоголь та тютюн не поширюватимуться.
- Збереження некомерційних лімітів: не оподатковуватимуться посилки «від громадянина до громадянина», незалежно від того, що це за товар (крім заборонених до пересилання), вартістю до 45 євро (за умови некомерційного характеру).
- Підтримка оборони: розширено пільги зі сплати ПДВ на БПЛА з озброєнням (на сьогодні пільга діє виключно на безпілотні літальні системи без озброєння).
Законопроєкт № 15112-Д підготовлено членами Комітету на основі основного урядового законопроєкту (реєстр. № 15112) та шести альтернативних до нього з метою гармонізації податкового законодавства України з нормами Європейського Союзу, зокрема імплементації положень Директив Ради ЄС 2006/112/ЄС та 2006/79/ЄС. Проєкт закону спрямований на впровадження сучасної моделі оподаткування електронної торгівлі, яка вже діє в ЄС.
Роль законопроєкту № 12360
За рішенням Комітету, цей законопроєкт доповнено необхідним митним інструментарієм: порядком обліку маркетплейсів, умовами надання фінансових гарантій (еквівалент 100 000 євро) та правилами декларування. Також передбачено перехідний період: протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.
Законопроєкт забезпечить технічну реалізацію нової моделі, зокрема:
- запроваджує сучасні механізми декларування міжнародних відправлень;
- передбачає обмін даними між маркетплейсами, перевізниками та митницею;
- адаптує митні процедури до нових правил оподаткування.
Підтримка рішення бізнесом
Провідні українські бізнес-об’єднання наголошують: чинна система містить суттєві перекоси на користь іноземних онлайн-продавців.
Бізнес-спільнота акцентує, що чинні податкові пільги для іноземних гравців фактично стримують розвиток національного виробництва. Цифри підтверджують критичність ситуації:
- обсяги без податків: понад 56 % міжнародних відправлень у 2025 році не оподатковувалися, що становить 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком;
- втрати бюджету: лише за 2025 рік прямі втрати держбюджету склали щонайменше 18,6 млрд гривень;
- наслідки війни: сукупні втрати з початку повномасштабного вторгнення могли перевищити 43 млрд гривень;
- прогноз на майбутнє: якщо поточна динаміка збережеться, у 2026 році Державний бюджет може недоотримати ще 27 млрд гривень.
Окрім того, Європейська Бізнес Асоціація також публічно звернулась до народних депутатів України із закликом скасувати пільгове оподаткування посилок.
Контекст і терміни
Ухвалення цих законопроєктів є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року. Очікується, що реформа принесе близько 10 млрд грн щороку на потреби сектору безпеки та оборони.
Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року, за окремим рішенням Уряду про готовність ІТ-компоненту митних органів і маркетплейсів та написання відповідних підзаконних актів.
Наразі законопроєкти готуються до розгляду у сесійній залі Верховної Ради.
